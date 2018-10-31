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Şenol Güneş Başakşehir maçında Mustafa Pektemek'i ilk 11'de oynatacak

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 31.10.2018 10:09 | Son Güncelleme

Rizespor karşılaşmasında 2 gol atan Mustafa Pektemek şansını iyi kullandı. Tecrübeli golcünün Başakşehir maçında da ilk 11’de oynayacağı öğrenildi.

Şenol Güneş Başakşehir maçında Mustafa Pektemek'i ilk 11'de oynatacak

Beşiktaş'ta Mustafa Pektemek küllerinden doğdu... Sezon başında adı satılacak oyuncular arasında baş sırada geçen tecrübeli oyuncu Çaykur Rizespor önünde sakatlıklar nedeniyle ilk 11'de oynatıldı. Bu maçta 2 gol atan Mustafa Pektemek şansını iyi kullanırken teknik direktör Şenol Güneş'in de bir anda gözüne girmeyi başardı.

Attığı iki golü de usta bir vuruşla gerçekleşmesi Mustafa Pektemek'in bugüne kadar neden oynatılmadığı sorusunu da gündeme getirdi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in performansından çok memnun kaldığı Mustafa Pektemek'i Başakşehir karşısında da ilk 11'de oynatmayı planladığı gelen bilgiler arasında.

VAGNER LOVE'UN BOŞU YOK

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika temsilcisi Genk'e 2 gol atan Brezilyalı golcü Vagner Love, Çaykur Rizespor önünde de boş geçmedi. İlk 13 maçta sadece 1 gol atan Vagner Love son 6 karşılaşmada 5 kez fileleri havalandırırken eski günlerine dönmekte olduğunun sinyallerini verdi.

(TAKVİM)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig mustafa pektemek şenol güneş

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