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Şenol Güneş: Buraya kazanmak için geldik

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 18.11.2020 09:08 | Son Güncelleme

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Biz buraya kazanmak için geldik. Rakibimiz için de bizim için de galibiyet şart. Ama biz önde olmak, en azından rövanşı almak istiyoruz" dedi.

Şenol Güneş: Buraya kazanmak için geldik

UEFA Uluslar B Ligi 3’üncü Grup'taki son maçında bugün deplasmanda Macaristan’a konuk olacak A Milli Takım’da teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Güneş, "Bizim için zor bir dönemdi. Macaristan, Ağustos’un 14’ünde sezona başlamışken, biz bir ay sonra, eylülde sezona başlamak durumunda kaldık. Önümüzü görmeden maça çıktık. Macaristan bizden daha iyi oynayarak 3 puan aldı. Kötü başlamıştık şimdi iyi bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖZET | Türkiye-Rusya: 3-2ÖZET | Türkiye-Rusya: 3-2

"KAZANMAK İÇİN GELDİK"

Güzel bir karşılaşma olacağına dikkat çeken Şenol Güneş, "Biz buraya kazanmak için geldik. Rakibimiz için de bizim için de galibiyet şart. Ama biz önde olmak, en azından rövanşı almak istiyoruz" diye konuştu.

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Macaristan’ın en önemli oyuncularından Dominik Szoboszlai’nin bu maçta forma giyemeyecek olmasına fazla odaklanmadıklarını belirten Mert Günok ise "Bireysel olarak oyuncuları değerlendirmek doğru olmaz. Günümüzde her takımda birden fazla kilit oyuncu var. Amacımız takım olarak iyi mücadele ederek galibiyete ulaşmak" açıklamalarında bulundu.

"GALİBİYET İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Mert Günok, Türkiye’nin gruptaki tek yenilgisini Macaristan’dan almasına ilişkin soruya, "O karşılaşmayı pandemi dönemi içerisinde geçtiğimiz sezonun yeni sezonla karıştığı, takımların düzgün bir hazırlık dönemi geçiremediği ve dolayısıyla liglerin de başlamadığı bir zamanda oynamıştık. Bu kez durum farklı. Yarın akşamki Macaristan müsabakasını kazandığımız takdirde grupta lider olup bir üst lige çıkma şansımız var ve biz galibiyet için elimizden geleni yapacağız" cevabını verdi.

Hırvatistan maçından yaşanan koronavirüs endişesinin ardından Budapeşte’de bu konuyla ilgili bir çekincelerinin olmadığını belirten başarılı oyuncu, "Koronavirüs ile ilgili tedbirlerimizi aldık. Burada bu konuyla ilgili bir endişemiz yok. Üç puanı alıp sağlıklı bir şekilde ülkemize dönmek istiyoruz" dedi.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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