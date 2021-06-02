Şenol Güneş: Hedef gruptan çıkabilmek

A Milli Takımımızın Moldova ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde Şenol Güneş Moldova ile oynanacak son hazırlık maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Moldova maçında kazanmak istediklerini kaydeden Güneş, "Gine maçını kazanmamız gerekiyordu, yarın da kazanmak istiyoruz. Moldova yeniden bir kadro kuruyor. Rakibin gücüne bakmadan kendi oyunumuzu oynayacağız. Beşiktaş'a ilk geldiğimde kamp yerini beğenmiştik, ilk kamp yerimiz Almanya'daydı. Oyuncular iyi oynadığında en iyi oyuncular sizin olur. Doğanın içindeyiz. Burada tekrar iyi başlayıp, tekrar istediğimiz sonucu alırız diye umuyorum. Beşiktaş'ta öyle olmuştu." ifadelerini kullandı.

EURO 2020'de ilk hedefin gruptan çıkmak olduğunu vurgulayan teknik adam, "Hedef gruptan çıkabilmek. 9 puan, 6 puan, 4 puan... Çıktıktan sonra nasıl çıktığı önemli değil. İtalya'ya karşı iyi oyun bekliyorum, inşallah hayal kırıklığına uğramayız. Şu anda çalışmanın ilk basamağındayız. Ciddi bir sakatlığımız yok, onu da anlatmış olayım" dedi.

