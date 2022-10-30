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Şenol Güneş'in gelişi sonrası Wout Weghorst'tan bir ilk!

30.10.2022 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti. Siyah - beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'ın yıldız santrforu Wout Weghorst, bu sezon ilk kez bir maçta birden fazla gol attı.

Şenol Güneş'in gelişi sonrası Wout Weghorst'tan bir ilk!

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u 5-2 mağlup eden Beşiktaş, yeni teknik direktör Şenol Güneş'le çıktığı ilk maçta taraftarlarını mutlu etti.

Puanını 22'ye yükselten siyah-beyazlı ekipte ikinci dönemine başlayan teknik direktör Şenol Güneş de 200. resmi maçından galibiyetle ayrıldı.

Daha önceki döneminde Beşiktaş'ın başında 199 resmi müsabakaya çıkan Güneş böylelikle siyah-beyazlı takımında başındaki galibiyet sayısını da 117'den 118'e yükseltti.

Siyah-beyazlı taraftarların maç öncesinde çiçek atarak "hoş geldin" dediği teknik direktör Şenol Güneş karşılaşmanın ardından oyuncularıyla birlikte Beşiktaş tribünlerini selamlarken maç sonu galibiyet üçlüsünü de çektirdi.

CENK TOSUN İLK 11'E GOLLERLE DÖNDÜ

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Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelir gelmez ilk 11'de forma verdiği Cenk Tosun, 2022-2023 sezonunda bu şansı iyi değerlendirdi ve 2 gol birden attı.

Eski teknik direktör Valerien Ismael döneminde oyuna sonradan dahil olan golcü oyuncu, 5. dakikada siyah-beyazlıların kazandığı penaltı vuruşunu gole çevirirken, 62. dakikada skoru 4-2'ye getiren golü kaydetti.

Cenk Tosun bu sezon görev aldığı diğer maçlarda sadece bir gol kaydetmişti. Golcü oyuncu ayrıca, Wout Weghorst'un attığı ikinci golde de pası veren isim oldu.

WEGHORST İLK KEZ DUBLE YAPTI

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Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Wout Weghorst, siyah-beyazlı takımda ilk kez bir maçta birden fazla gol attı.

Siyah-beyazlı formayla ilk golünü VavaCars Fatih Karagümrük karşısında atan Hollandalı futbolcu, Ümraniyespor karşısında attığı gollerle gol sayısını 6'ya yükseltti.

Demir Grup Sivassopr maçında attığı golün ardından 3 haftalık suskunluk yaşayan ve bunu geçen haftaki Atakaş Hatayspor karşılaşmasında sonlandıran Weghorst, Ümraniyespor kalecisi Anıl Demir'i iki kez mağlup etti.

Siyah-beyazlı oyuncu 90. dakikada yerini Jackson Muleka'ya bıraktı.

TAYYİP TALHA GOLLERİNE DEVAM ETTİ

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Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Tayyip Talha Sanuç, siyah-beyazlı forma altında ikinci kez gol attı.

Savunmanın göbeğinde görev yapan siyah-beyazlı oyuncu, bu golle birlikte Beşiktaş'ta bu sezon ikinci, ligde ise 3. golünü kaydetti.

Sezona Adana Demirspor'da başlayan Tayyip Talha, ilk golünü bu takımda görev yaptığı dönemde Atakaş Hatayspor'a atarken, siyah-beyazlı formayla ilk kez Beşiktaş'ın Giresunspor'u 1-0 yendiği maçta fileleri havalandırmıştı.

MASUAKU YİNE HATA YAPTI

HangiKredi Ümraniyespor'un 45. dakikada attığı golde siyah-beyazlı Arthur Masuaku'nun pas hatası dikkati çekti.

Beşiktaş'ın Trabzonspor'la oynadığı maçta yanlış pas tercihiyle bordo-mavili takımın gol atmasına sebep olan Masuaku, Ümraniyespor karşısında da pasını rakibe kaptırarak kırmızı-beyazlıların hücuma çıkmasına sebep oldu. Masuaku'nun hatalı pasında topu kapan Umut Nayir, meşin yuvarlağı golü atan Del Valle ile buluşturdu ve Ümraniyespor ilk yarının son dakikasında skoru 2-1 yaptı.

Masuaku, ikinci yarının başında teknik direktör Şenol Güneş tarafından oyundan çıkarılırken, yerine Umut Meraş kalan 45 dakikalık bölümde görev yaptı.

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