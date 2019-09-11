Şenol Güneş: İzlanda beraberliği veya galibiyeti olsa bitmişti

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6. maçında deplasmanda karşılaştığı Moldova’yı 4-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, ilk 20-25 dakika fazla pozisyon bulamadıklarını söyleyerek, "Andorra maçı ile bu müsabakadaki düşüncemiz aynıydı. Oyun akıcılığı bakımından saha zemini daha uygundu. Oyun da skor da kendiliğinden geldi. Böyle takımları hep yenmemiz gerekiyor. Sürprize izin vermedik. İki maçta 6 puan aldık. 2020 Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz. Yolumuza devam ediyoruz" şeklinde konuştu. "İZLANDA BERABERLİĞİ VE GALİBİYETİ OLSA BİTMİŞTİ" Milli takımın iyi yolda olduğunun vurgulayan Güneş, "Gruba baktığımızda yerimizi olumsuz olarak görmüyoruz. İzlanda'yı yenseydik daha rahattık. Yolumuz devam ediyor. İyi durumdayız. İzlanda beraberliği veya galibiyeti olsa bitmişti. Arnavutluk zor bir takım. Deplasmanda da iyi oynuyorlar. Tanıyorlar bizi. Bir ay zamanımız var. Ekim ayında oynayacağız. Bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum. İyi niyetle oynuyorlar. Biz bir ekibiz. Aile havasını herkese yaymak istiyoruz. Aile olmak istemeyenler biraz daha saygılı olsun. Milli takım hakareti hak etmiyor. Kimse yapmasın bunu artık" diye konuştu.

"HANGİ OYUNCU OYNARSA OYNASI MİLLİ TAKIM OYUNCUSU" Oyuncu seçimlerini şartlara göre yaptıklarını belirten Şenol Güneş, "Hangi oyuncu oynarsa oynasın milli takım oyuncusu. Seçimler, şartlara ve futbolcunun durumuna göre değişiyor. Çağlar da, Kaan da benim için önemli. Neden bu oyuncu oynamadı diye malzeme çıkarmak doğru değil. Hakan ve Cenk geçen maça göre daha iyi oynadılar. Daha da iyi bir Cenk istiyoruz. Abdülkadir'i ilk defa milli olsun diye sahaya koydum. Enes'e borçlu kaldım. Onu da öderiz inşallah. Enes de gol atarak bize cevabını verir" ifadelerini kullandı. "DEĞİŞİKLİKLERİ NORMAL" Andorra maçına göre 5 farklı futbolcu ile maça başlamasıyla ilgili sorulan soruya deneyimli teknik adam, "Tartışmamızı burada yaparsak daha iyi olur. İki maç yapıyorsunuz. Fiziksel düşüşler ve rakibe göre değiştirdiğimiz oyuncular vardır. Bunların oynaması çok önemli. Emre'yi geçen maçta bayağı zorladık. Bugün de oynamayı çok istedi ama bu, ona başka sıkıntı getirebilirdi. Hakan gibi oyuncuya saygı duymakta yarar var. Değişiklikleri normal görüyorum. Umut bugün daha iyi oynadı. Cenk'i zorladık" dedi.