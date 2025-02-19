Senol Güneş'ten flaş açıklamalar! "Beşiktaşlılar beni aradı!" Hakeme de tepki gösterdi...

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, hakemler hakkında da ifadelerde bulundu. Güneş, "Oyuncularıma hakemle, seyirciyle, rakiple işiniz yok diyorum. Bu konuda da eleştiriliyorum. Diğer takımların hocalarına bakın, hakemlere neler yapıyorlar, hakemler ağızlarını açmıyorlar. 3-4 sene böyle devam edecek hakemler. Onun için onları kendi haline bırakmak lazım." dedi.

"BEŞİKTAŞ'TAN ÖZÜR DİLEYENLER OLDU"

"Uğurcan hiçbir provokasyon yapmadan maçı bitirdi. Bizim müdahale hakkımız yok ama kınama hakkımız var. Beşiktaş camiasından bana telefonla ulaşıp ve özür dileyenler oldu. Çözüm benim kınamam ya da TFF'nin para cezası vermesi değil. Irkçılık da ne yapıyorsunuz? Maçı tatil edebiliyorsunuz. Küfür de para ceza veriyorsunuz. Ahlaksızlığa izin verenler bizi ahlaksızlık yaptığımızı öne sürüyorlar. Hakem maçı tatil edip bitirirse bakalım o taraftar bir daha küfür edebiiyor mu?"

"BEŞİKTAŞ'TA ÇALIŞTIM DİYE MAÇ MI SATACAĞIM"

"Beşiktaş'ta çalıştım, iyi günlerim oldu.Beşiktaş'ta çalıştığım için gole sevinmediğim söyleniyor. Beşiktaş'ta çalıştım diye maç mı satacağım yani! Beşiktaş'tayken 3-0 Trabzonspor'a kaybettiğim zaman da buraya mı maç sattım? Taraftar eğer küfür ediyorsa eğer benim taraftarım da olsa bunu doğru bulmam, şiddetle kınarım. Zaten kulüp ve başkan gerekli cevabı çok kısa ve anlamlı şekilde verdi, "efendilik de bir tavırdır" diyerek Oyuncularıma hakemle, seyirciyle, rakiple işiniz yok diyorum. Bu konuda da eleştiriliyorum" ifadelerini kullandı.

"SEVDASI BÜYÜK OLANIN İMTİHANI BÜYÜK OLUR"

Şenol Güneş, "Sonuçlar olumsuz olduğu için zor bir dönemden geçiyoruz. Sevdası büyük olanın imtihanı büyük olur. Zorlukları aşacak yetenekli ve güçlü oyuncularımız var. Oyuncularımızın sorunu yok, sorunlu oyuncumuz da yok. Başkan ve yönetim maddi manevi destek oluyor. Onların beklentisine cevap veremedik. Geniş kadromuz vardı, sayıyı azalttık. Kaliteyi daha da yükselttiğimizi düşünüyorum. Hedef Avrupa kupalarına katılmak ve gelecek yıl daha da iyi bir takım olmak." dedi.