SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Şenol Güneş'ten maç sonu Galatasaray'a Eren Elmalı göndermesi! Taraftarları çok kızdırdı

Şenol Güneş'ten maç sonu Galatasaray'a Eren Elmalı göndermesi! Taraftarları çok kızdırdı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
12.01.2025 21:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor’u 5-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu. Güneş, Galatasaray'ın ilgilendiği Eren Elmalı hakkında da ayrı bir parantez açtı. İşte detaylar...

Şenol Güneş'ten maç sonu Galatasaray'a Eren Elmalı göndermesi! Taraftarları çok kızdırdı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından konuşan Şenol Güneş, son zamanlarda Galatasaray ile adı anılan Eren Elmalı hakkında açıklamalar yaptı.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;

"DOĞRU VE YANLIŞI BİLİYORUZ"

512676_SUPER-LIG’IN-19’UNCU-HAFTASINDA-TRABZONS

Şenol Güneş, maçın ilk 15 dakikasında takımının kötü bir başlangıç yaptığını ancak sonrasında oyun üstünlüğünü ele geçirdiklerini belirterek, "Maçla ilgili olarak olumlu dönüşümler oldu. Malheiro güzel işler yaptı. Visca da iyi işlere imza attı. Malheiro’yu dışarı alırken espri de yaptık. ’Niye daha önce atmadın. Onun için seni dışarı alıyorum’ diye. Gol yemeden kazanmak önemliydi. Umarım böyle devam ederiz. Burada kalamayız. Doğru ve yanlışı biliyoruz. Sivasspor maçını kazanarak yolumuza devam ederiz" dedi.

EREN ELMALI SÖZLERİ

Screenshot_2

Güneş, Eren Elmalı’nın Galatasaray’a transfer durumuyla ilgili olarak, oyuncunun takımda kalmasını istediğini, ancak transfer görüşmelerinin kulüpler arasında olması gerektiğini belirtti. Güneş, "Eren Elmalı, benim mukaveleli oyuncum. Karşı kulüpler teklif yapabilir ama oyuncuya yapmaması lazım. Benim oyuncum, gitmek istiyorsa; teknik taraftan ekonomik tarafa geçeriz. Oyuncuyla konuşulması doğru değil. Teknik olarak gitmesini istemem, ekonomik menfaati varsa değerlendiririm. Kendisiyle konuştum ve bitmiş bir şey yok. Alacak olan, parasını verir." diye konuştu.

EDIN VISCA'NIN SÖZLEŞMESİ

Screenshot_1

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Visca ile ilgili konuşan Güneş, "Visca bizim oyuncumuz, onunla devam etmek istediğimizi söyledik. Karakter olarak uyumlu bir sorunu yok. Oraya başka bir oyuncu da alınabilir ama bu, onun değerini aşağıya düşürmez," sözlerini sarf etti.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Trabzonspor Trabzonspor
5 - 0
Onvo Antalyaspor Onvo Antalyaspor
MS
Rams Başakşehir Rams Başakşehir
1 - 2
Galatasaray Galatasaray

Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Süper Lig Şenol Güneş Trabzonspor Evren Eren Elmalı galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Barış Alper sahne aldı, Galatasaray zirve yürüyüşünü sürdürdü!

Barış Alper sahne aldı, Galatasaray zirve yürüyüşünü sürdürdü!

Başakşehir'de penaltı tartışması: VAR’dan gelen karar sosyal medyayı salladı!

Başakşehir'de penaltı tartışması: VAR’dan gelen karar sosyal medyayı salladı!

Portekiz basını haklı çıktı: Kerem Aktürkoğlu’nun kabusu gerçek oldu!

Portekiz basını haklı çıktı: Kerem Aktürkoğlu’nun kabusu gerçek oldu!

Hepsinde hastalık tespit edildi! O ülkeden geri döndü, Mersin'de imha edildi

Hepsinde hastalık tespit edildi! O ülkeden geri döndü, Mersin'de imha edildi

Sosyal medyada kendini 'enerjik vücut işçisi' olarak tanıttı! Evinde ele geçirildi, tam 110 milyon TL değerinde...

Sosyal medyada kendini 'enerjik vücut işçisi' olarak tanıttı! Evinde ele geçirildi, tam 110 milyon TL değerinde...

O pozisyona sitem etti! "Penaltı mı değil mi diyorlar ya..."

O pozisyona sitem etti! "Penaltı mı değil mi diyorlar ya..."

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.