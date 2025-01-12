Şenol Güneş'ten maç sonu Galatasaray'a Eren Elmalı göndermesi! Taraftarları çok kızdırdı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından konuşan Şenol Güneş, son zamanlarda Galatasaray ile adı anılan Eren Elmalı hakkında açıklamalar yaptı.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;

"DOĞRU VE YANLIŞI BİLİYORUZ"

Şenol Güneş, maçın ilk 15 dakikasında takımının kötü bir başlangıç yaptığını ancak sonrasında oyun üstünlüğünü ele geçirdiklerini belirterek, "Maçla ilgili olarak olumlu dönüşümler oldu. Malheiro güzel işler yaptı. Visca da iyi işlere imza attı. Malheiro’yu dışarı alırken espri de yaptık. ’Niye daha önce atmadın. Onun için seni dışarı alıyorum’ diye. Gol yemeden kazanmak önemliydi. Umarım böyle devam ederiz. Burada kalamayız. Doğru ve yanlışı biliyoruz. Sivasspor maçını kazanarak yolumuza devam ederiz" dedi.

EREN ELMALI SÖZLERİ

Güneş, Eren Elmalı’nın Galatasaray’a transfer durumuyla ilgili olarak, oyuncunun takımda kalmasını istediğini, ancak transfer görüşmelerinin kulüpler arasında olması gerektiğini belirtti. Güneş, "Eren Elmalı, benim mukaveleli oyuncum. Karşı kulüpler teklif yapabilir ama oyuncuya yapmaması lazım. Benim oyuncum, gitmek istiyorsa; teknik taraftan ekonomik tarafa geçeriz. Oyuncuyla konuşulması doğru değil. Teknik olarak gitmesini istemem, ekonomik menfaati varsa değerlendiririm. Kendisiyle konuştum ve bitmiş bir şey yok. Alacak olan, parasını verir." diye konuştu.

EDIN VISCA'NIN SÖZLEŞMESİ

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Visca ile ilgili konuşan Güneş, "Visca bizim oyuncumuz, onunla devam etmek istediğimizi söyledik. Karakter olarak uyumlu bir sorunu yok. Oraya başka bir oyuncu da alınabilir ama bu, onun değerini aşağıya düşürmez," sözlerini sarf etti.