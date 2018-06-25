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Şenol Güneş: Tolgay kalsın Oğuzhan gitsin

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.06.2018 10:45 | Son Güncelleme

Başkan Fikret Orman ile bir görüşme yapan tecrübeli teknik adamın, "Tolgay yeni sezonda sistemin ve kadronun en önemli parçası olacak. Onun satılmasını istemem. Ancak Oğuzhan'a bir teklif gelmesi halinde gönderebilirsiniz" dediği öğrenildi.

Şenol Güneş: Tolgay kalsın Oğuzhan gitsin

Yeni sezon hazırlıklarına gelecek hafta başlayacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş kafasındaki sistemi ve kadroyu oturtmaya başlarken, takımdaki kalacak ve gidecek oyuncular ile ilgili de yönetime raporlarını sunuyor.

Son olarak Almanya'nın Wolfsburg ve Stuttgart kulüplerinden 7,5 milyon Euro'yu bulan teklifler alan Tolgay Arslan'm gönderilmesine sıcak bakmayan tecrübeli teknik adam, başkan Fikret Orman ile bu konu hakkında bir görüşme yaptı.

Tolgay'ın gelecek sezon takımın en önemli parçalarından biri olacağını belirten Güneş, "Orta sahada Medel ve Tolgay'ı birlikte oynatmayı düşünüyorum. Ondan en iyi şekilde faydalanacağım. Çok mecbur kalırsanız, Oğuzhan Özyakup'u satın. Tolgay'ın takımda kalmasını istiyorum" dedi.

'OUARESMA DA SATILABİLİR'

Başkan Orman'm ise kulüpteki mali durumu hatırlattığı ve çok çok iyi bir teklif gelmesi halinde Tolgay'm satılabileceğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan Şenol Güneş'in, Orman'a ayrıca Ricardo Quaresma'nm da gönderilebileceğini belirtip, "Kanatlarda hiçbir problem yaşamayız. Quaresma iyi bir teklif gelirse satılabilir. Ona itirazım olmaz. Elimde Babel, Gökhan Töre, Orkan ve Lens var. Bu 4 isim bana yeter. Bir de iyi bir sağ bek almamız gerekiyor" dediği kaydedildi. Bu görüşmenin doğrultusunda Orman ve kurmayları transfere yön verecek.

(HABERTÜRK)

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