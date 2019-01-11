Şenol Güneş uzatma teklifini açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kulüpten kendisine gelen sözleşme uzatma teklifiyle ilgili konuştu.

Deneyimli teknik adam, mutlu olduğunu belirterek, "Bu planlar, bazen hiç aklınıza gelmediği şekilde gelişiyor. Dün söylüyordum, bugün de söylüyorum. Yönetim tarafından bana konuşma geldi, değerlendireceğim, mutsuz değilim ki?" ifadelerini kullandı.

"MUTSUZ OLDUĞUM KONULAR SONUÇLAR VE OYUN"

Beşiktaş'ta mutsuz olduğu noktaların sonuçlar ve oyun olduğunu vurgulayan Güneş, "Bunu değiştirmek için elimden gelen gayreti göstereceğim. Taraftar da bunun farkında. Değiştirmek için elimden geleni göstereceğim, daha önce yaptık, yapacağız da. Daha cılız oyun var, basit hatalar yaptık. Oyunumuz takdir görmedi, sebeplerini de biliyoruz." yorumunu yaptı.

"UZUN SÜRE KALMANIN ARTILARI, EKSİLERİ VAR"

Beşiktaş'ta dördüncü senesini geçirdiğinin altını çizen başarılı teknik adam, "Uzun süre bir kulüpte kalmanın artıları da vardır, eksileri de vardır. Yıpranma payları vardır. Kolay değil. Türk futbolunu biliyorsunuz, ekonomik krizin futbol takımlarına da fazla endeksli olduğunuı görüyorsunuz. E bunları yaparken, kulübü var, yönetimi var, burda hakim olan yönetimdir. Elimizden geleni de yapacazğız. Beşiktaş, camiasi beni istemediği sürece giderim ifadesini kullandım. Mukavelelik bir şey yok şu an, benim burda kalsam da gitsem de hiç gitmeyecekmiş gibi, gitsem de her zaman burada kalacakmış gibi düşünürüm. Burada iyi bir izlenim bıraktığımı, oyuncu va camiayla düşünüyorum. Ben burada Beşiktaş'tayım." sözleriyle mutlu olduğunu vurguladı.

