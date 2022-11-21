Şenol İpek'in eski karısı Bircan Bali "Tostumu yedim, bekliyorum" diyen arkadaşına sert çıktı

Şenol İpek ve Çağla Şıkel arasındaki mesaj yıllar geçmese de unutulmadı. Çağla Şıkel'in 2002 yılında, Yüksel Ak ile evli olan Şenol İpek'e gönderdiği “Tostumu yedim, odamda bekliyorum” mesajı olay olmuştu. Bir süre önce konuşan İpek, "Türkiye'nin en güzel kadınları benimle görüşmek istiyordu" itirafında bulunmuştu.

Şenol Güneş'in Ak'tan boşandıktan sonra evlendiği bir diğer isim Brican Bali idi. Bircan Bali canlı yayında arkadaşı Arto'nun konuşurken kendisine bu şakayı yapmasına sert çıktı.

"SEN BİR SUSSANA..."

Bircan Bali Arto'nun bu alıntıyı yapmasını duyunca "Bu şakayı da bana yapman... Salak" diyerek tepki gösterdi.

Bali konuşurken sinirlendi ve "Yürü git Allah aşkına... İstemiyorum tost, hiç ağzının ayarı yok ya sen bir sussana ben konuşurken" dedi.



