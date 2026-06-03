Sepetini alan oraya koştu: Doğada yetişiyor, kilosu 300 lira

Bölgede yaşayan vatandaşlar, özellikle yağış sonrası oluşan uygun iklim şartlarıyla birlikte dağlara çıkarak mantar toplamaya başladı. Toplanan mantarlar hem evlerde tüketiliyor hem de hal ve pazarlarda satışa sunularak aile bütçesine katkı sağlıyor.

KİLOSU 300 LİRADAN ALICI BULUYOR

Söğütlü Mahallesi ve çevresindeki yaylalarda yetişen çaşır, palak, kuzugöbeği ve su mantarı gibi çeşitler, bölge halkının en çok tercih ettiği türler arasında yer alıyor. Doğal ortamda yetişen bu mantarların 250 ile 300 lira arasında alıcı bulduğu öğrenildi.

"TADINA DOYAN ERTESİ GÜN TEKRAR YAYLADADIR"

Söğütlü Mahallesi'nde çiftçilik yapan 35 yaşındaki Murtaza Kaya, yağışların ardından mantar toplamak için yaylalara çıktıklarını belirterek, "Yağmurlardan sonra yaylaya çıktım mantar toplamaya. Çeşitli yaylarımızda mantarlarımız var, göbek mantarı, palak mantarı, çaşır mantarı en güzeli de çaşır mantarıdır, bunları toplarız götürür satarız, evimizde yeriz güzel güzel pilavla falan çok güzel oluyor mantar.

Göbek mantarının üzerine biraz tuz koyunca sulanır çok güzel tadı vardır onun. Ama toplayan kardeşlerimize şöyle bir önerim vardır bunu uzmanına sorması gerekir. Diğer mantarlarda vardır zehirli olabilirler. Uzmanına görünmesi gerekir o mantarın. Ama tadına doyan ertesi gün tekrar yayladadır. Böyle güzel tadı vardır mantarın" dedi.

UZMANLARDAN UYARI

Öte yandan uzmanlar, doğada kendiliğinden yetişen mantarların türlerinin karıştırılmaması gerektiğini, zehirli türlerin ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğini belirterek, vatandaşların mutlaka bilinçli şekilde hareket etmeleri gerektiğini vurguluyor.