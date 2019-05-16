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Şerafettin Cantürk 6 yıl sonra yakalandı!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 16.05.2019 15:02 | Son Güncelleme

Büyükçekmece'de operasyon yapan polis yeraltı dünyasının tanınmış isimlerinden Behçet Cantürk'ün yeğeni Şerafettin Cantürk'ü gözaltına aldı. 2000 yılında adam öldürme suçundan 35 yıl hapis cezası bulunan Şerafettin Cantürk 2010 yılında şartlı salıverme yasasıyla serbest kalmıştı. 2013 yılında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 10 yıl hapis cezası alan Şerafettin Cantürk, koşullu hali kaldırmış ve hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Şerafettin Cantürk 6 yıl sonra yakalandı!

İstanbul, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakama emri bulunan Şerafettin Cantürk'ün Büyükçekmece'de saklandığı bilgisi üzerine polis tarafından araştırma başlatılmıştı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından Büyükçekmece bölgesinde 2 ay süren geceli gündüzlü bir operasyon başlamıştı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmanın sonucunda önceki gün şüphelinin kaldığı villayı tespit etti. Polis tarafından dün gece yarısından sonra yapılan operasyonda Şerafettin Cantürk yakalanarak gözaltına alındı.

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1996 yılında Kadıköy Kızıltoprak’ta iki kişinin ölümü ve bir kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan otopark baskını olayında Kadıköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma sonucu tutuklu olarak yargılanan Behçet Cantürk’ün yeğeni olan sanık Şerafettin Cantürk'ün 2000 yılında Adam Öldürme suçundan 35 yıl ceza almıştı. Şerafettin Cantürk 2010 yılında koşullu salıvermeden yararlanarak serbest bırakılmıştı. Ancak 2013 yılında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan tekrardan 10 yıl ceza alması nedeniyle koşullu halinin kaldırılması sebebiyle Adam Öldürme suçundan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama emri çıkarılmıştı.

Hakkında toplam 45 yıl hapis cezası ve 60 bin lira para cezası bulunan Şerafettin Cantürk'le ilgili işlemlerin Büyükçekmece ilçe emniyet müdürlüğünde yapıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Şerafettin Cantürk, Kartal cezaevine teslim edildi. Daha önceden yattığı süre düşüldüğünde Şerafettin Cantürk'ün yaklaşık 24 yıl hapis yatacağı öğrenildi.

DHA


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Anahtar Kelimeler:
şerafettin cantürk behçet cantürk Büyükçekmece

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