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Seray Sever'den duygusal paylaşım! Her satırı yürek sızlattı

20.09.2022 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eray Sünbül ile 2018 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu ve sunucu Seray Sever, geçen nisan ayında Alya ve Sofia adını verdiği kızlarını kucağına almıştı. Ancak Sever, doğuma günler kala babasının acı haberiyle sarsılmıştı. Ünlü sunucu, bugün babası Eral Sever'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu ve her satırıyla yürek sızlattı.

Seray Sever'den duygusal paylaşım! Her satırı yürek sızlattı

Ünlü oyuncu Seray Sever'in geçtiğimiz aylarda Bodrum'da yaşayan babası Eral Tamer Sever, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti. O dönem ikiz bebeklerine hamile olan Sever, doğuma günler kala babasının acı haberiyle sarsılmıştı.

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Ünlü sunucu, bugün babası Eral Sever'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu ve her satırıyla yürek sızlattı. Babası Eral Sever ile bir fotoğrafını yayınlayan ünlü sunucu, şu ifadeleri kullandı: "En kıymetlim büyük aşkım babişkom, bugün senin doğum günün ve torunlarının 5'inci ayı. Öyle çok isterdim ki onları görmeni, kucağına almanı...

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Senin gibi muhteşem bir dedeyi tanımalarını şefkatini hissetmelerini... Canım yanıyor, seni çok özlüyorum. Tarifi imkansız bir eksiklik ve boşluk her yanımda... Huzur içinde yat. Bizi izlediğini biliyorum. Sen benim en kıymetlimsin"

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Seray Sever büyük altın
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