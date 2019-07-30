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Seray Sever'den fasulye açıklaması: Türk halkı sabırlıdır

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 30.07.2019 11:27 | Son Güncelleme

Seray Sever sosyal medyada tepki çeken "O ucuz bu pahalı; üretirsin kardeşim! Fasulye pahalı! Pahalıysa pahalı ne yapacaksın fasulye yemeyeceksin” sözlerine gelen eleştirilerden sonra açıklama yaptı.

‘Gel Yazın Konuşalım’ adlı program sunuculuk yapan Sever diğer sunucu Hakan Hatipoğlu’nun, “Gülmek lüks olmuş biz kahkahalardan bahsediyoruz. Bir sürü problem var. Evde dırdır problemi çeken var, ekonomi problem çeken var, işimden atılır mıyım, yarın işsiz kalı mıyım diye düşünenler var. Nasıl gülsün bu insanlar” sözlerine sinirlenerek şunları söylemişti:

FASULYE PAHALIYSA YEMEYECEKSİN!

“En azından kafamızda savaş uçakları uçmuyor. Bombalar atılmıyor, yanında insan ölmüyor, kolu bacağı kırılmış çocuklarla ülkeyi terk etmek zorunda kalmıyorsun. Vatanındasın, biraz da insanların şükretmeyi bilmesi lazım. Şu an en azından sağlıklı bir güne uyanıyorsun. Çalışırsın, kazanırsın. ‘İş yok, bilmem ne yok’. Millet işi gücü de beğenmiyor. Şu ucuz bu pahalı falan. Üretin kardeşim, öyle bir şey yok. Benim için ne kötüdür? Sen savaşta mısın, bizim atalarımız savaşta yaşamış, yanında insan ölmüş. Biz şu an neden bu kadar konuşuyoruz. Pahalıysa pahalı, yapacak bir şey yok çalışacaksın. Fasulye yemeyeceksin ucuz sebze yiyeceksin.”

'BİRLİK BİLİNCİNE İNANIYORUM'

Sever yaptığı bu açıklamalarla olay olmuş ve büyük tepki almıştı. Seray Sever tepkilerin üzerine bir açıklama yaptı. Sever açıklamasında "Fikirlerimi paylaştım; hep şükretmeyi biliyorum... Olay fasulyeye gitti; ben bu ülkede yaşıyorum her şeyin farkındayım; çok da üzüldüm açıkcası... Beni anlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Birlik bilincine inanıyorum. Türk halkı sabırlıdır" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Seray Sever Seray Sever ve Hakan Hatipoğlu Seray Sever fasulye

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