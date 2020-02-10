Seray Sever Gel Konuşalım'dan neden ayrıldı? İşte yeni programı

TV8'in Cengiz Semercioğlu, Seray Sever ve Eylem İpek Şafak'ı buluşturan sevilen programı Gel Konuşalım'da bir ayrılık yaşandı.

Programın yorumcularından Seray Sever, Gel Konuşalım'a veda etti. Gözyaşlarına hakim olamayan Sever, jürisinde yer alacağı yeni programı da açıkladı.

DOYA DOYA MODA'DA JÜRİ OLDU

Gel Konuşalım'a veda eden Seray Sever, yine TV8'de yayınlanan Doya Doya Moda programına jüri üyesi olarak katıldı.

Doya Doya Moda yarışmasının jüri koltuğunda Banu Noyan, Kemal Doğulu, Uğurkan Erez ve Gülşah Saraçoğlu yer alıyorlardı. Banu Noyan, geçtiğimiz cuma günü yayınlanan haftanın finalinde programa veda ettiğini açıklamıştı. Noyan, işlerinin yoğunluğundan ötürü bu kararı aldığını söylemişti.

Doya Doya Moda programında Banı Noyan'dan boşalan koltuğa, bugün itibariyle Seray Sever oturacak.



