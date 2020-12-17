YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Şerbetli tatlıların şahı: Hatay künefesi yapmanın püf noktaları

Şerbetli tatlıların şahı: Hatay künefesi yapmanın püf noktaları

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 17.12.2020 08:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Şerbetli tatlıların şahı: Hatay künefesi yapmanın püf noktaları

Hatay'ın Türk mutfağına armağan ettiği şahane bir lezzet olan künefe, aykırı tatların enfes uyumunu ortaya koyuyor. Künefecseverler için işin ustasından tarifini öğrendik. Siz de evinizde denemek isterseniz tarifi bir kenara not edin. Servis aşamasında ise bir top dondurma eklemeyi unutmayın.

Zahmetli bir tatlı gibi görünün künefeyi aslında doğru teknikler kullanarak pratik bir şekilde evinizde hazırlayabilirsiniz. Evde künefe nasıl yapılır diyenler için detaylar geliyor, buyursunlar.

MALZEMELER

300 gram tel kadayıf
200 gram künefe peyniri veya dil peyniri
150 gram tereyağı

Şerbeti için:
1,5 su bardağı su
1,5 su bardağı toz şeker
1 tatlı kaşığı limon suyu

Tavayı yağlamak için:

1-2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı pekmez

HAZIRLANIŞI

Soğuması için künefe yapmaya ilk olarak şerbetten başlayın. Şerbeti yapmak için suyu ve toz şekeri bir tencereye alın ve kısık ateşte kaynatın. Yaklaşık 20-25 dakika boyunca kaynayan şerbetin içerisine limon suyunu ekleyin. Kıvam almaya başladıktan sonra ocağın altını kapatın ve şerbeti soğuması için dinlenmeye bırakın. Şerbeti kaynatırken çok fazla pişirerek ağdalı bir kıvam almasına izin vermemelisiniz.

Tel kadayıfı geniş bir tepsiye alın ve elinizle kadayıfları tel tel minik parçalara ayırın. Daha sonra oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağını derin bir kabın içerisine koyarak kadayıflar ile buluşturun. Tereyağını kadayıflara iyice yedirmek için kadayıfın tellerini açmaya devam edin. Rengi altın sarısı olmaya başladığında bu karışımı iki eşit parçaya ayırın. Bir yandan peynirleri de dilimlemeye başlayın.

Ardından tavayı yağlamak için ayırdığınız tereyağını bir kabın içerisinde pekmezle birlikte karıştırın.
Künefeyi pişireceğiniz bakır tepsinin içini tereyağı ve pekmezli olan karışımın yarısıyla yağlayın.
Yağlanan tavanın içerisine kadayıfın yarısını eşit miktarda yayın ve üzerinize elinizle iyice bastırın.
Daha sonra peynirleri üzerine boşluk kalmayacak şekilde tüm yüzeye yayın.

Kalan kadayıfı da peynirleri tamamen gizleyecek şekilde yerleştirin ve üzerine tekrar bastırın.
Hazır olan kadayıfların üzerine pekmezli karışımdan bir miktar sürün. Sonra ocağın altını açın ve ocağın üzerinde kısık ateşte 5 dakika gezdirerek bir tarafını pişirin. Taban kısmı renk alıp kızarmadıysa bu süreyi uzatabilirsiniz.

Piştikten sonra çevirin ve diğer tarafını da pekmezle yağlayarak aynı şekilde pişirmeye devam edin. Çevirme sırasında dağılmaması için porselen bir tabak kullanabilirsiniz. Hala pişmeye devam eden ve nar gibi kızaran künefenin üzerine soğumaya bıraktığınız şerbetten gezdirin ve daha sonra ocağın üzerinden alın.

Kısa bir süre dinlendirerek küfenin şerbeti çekmesini bekleyin. Künefeyi dondurma ve Antep fıstığı ile birlikte süsleyerek hem görsel açıdan bir zenginlik hem de lezzetinde fark yaratabilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar
Pişmeden servis ediliyor: Kolay tiramisuPişmeden servis ediliyor: Kolay tiramisu
MasterChef'teki menüde yer alan lezzet! İşte tarifiMasterChef'teki menüde yer alan lezzet! İşte tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dizi setinde korona paniği! Başrol oyuncusu dahil 18 kişinin testi pozitif çıktı

Dizi setinde korona paniği! Başrol oyuncusu dahil 18 kişinin testi pozitif çıktı

Canlı yayında inanılmaz anlar! Çırılçıplak soyundular

Canlı yayında inanılmaz anlar! Çırılçıplak soyundular

Pişmeden servis ediliyor: Kolay tiramisu

Pişmeden servis ediliyor: Kolay tiramisu

Görüntüsü fırın sütlacı andırıyor ama tadı bambaşka

Görüntüsü fırın sütlacı andırıyor ama tadı bambaşka

Sabah ve akşam bir bardak için! Virüsün vücuda zarar vermesini engelliyor

Sabah ve akşam bir bardak için! Virüsün vücuda zarar vermesini engelliyor

Pastane tariflerinden farksız! Yemeye doyamayacaksınız

Pastane tariflerinden farksız! Yemeye doyamayacaksınız

İlginizi Çekebilir

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Türkiye'de tek bir ilde yapılıyor! Sadece sabahları yenebiliyor

Türkiye'de tek bir ilde yapılıyor! Sadece sabahları yenebiliyor

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Diğer Haberler

Alman pastası tarifi hafızanıza kazınacak! Orijinal Alman pastası tarifi ile şeflere meydan okuyun

Pastane tariflerinden farksız! Yemeye doyamayacaksınız

Kahvaltıda yediğinizde gün boyu tok tutuyor, kilo aldırmıyor

Kahvaltıda yediğinizde gün boyu tok tutuyor, kilo aldırmıyor

Pişmeden servis ediliyor: Kolay tiramisu

Pişmeden servis ediliyor: Kolay tiramisu

Görüntüsü fırın sütlacı andırıyor ama tadı bambaşka: Süt helvası

Görüntüsü fırın sütlacı andırıyor ama tadı bambaşka

Usta şeflerden enfes öneri: Tavuklu kereviz salatası

Usta şeflerden enfes öneri: Tavuklu kereviz salatası

Orijinal kasap köfte tarifi: Köftem güzel olmuyor diyenler mutlaka denemeli

Kasap köftesi tarifi: Yumuşacık ve içi sulu sulu...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.