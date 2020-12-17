Şerbetli tatlıların şahı: Hatay künefesi yapmanın püf noktaları

Tel kadayıfı geniş bir tepsiye alın ve elinizle kadayıfları tel tel minik parçalara ayırın. Daha sonra oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağını derin bir kabın içerisine koyarak kadayıflar ile buluşturun. Tereyağını kadayıflara iyice yedirmek için kadayıfın tellerini açmaya devam edin. Rengi altın sarısı olmaya başladığında bu karışımı iki eşit parçaya ayırın. Bir yandan peynirleri de dilimlemeye başlayın.

Soğuması için künefe yapmaya ilk olarak şerbetten başlayın. Şerbeti yapmak için suyu ve toz şekeri bir tencereye alın ve kısık ateşte kaynatın. Yaklaşık 20-25 dakika boyunca kaynayan şerbetin içerisine limon suyunu ekleyin. Kıvam almaya başladıktan sonra ocağın altını kapatın ve şerbeti soğuması için dinlenmeye bırakın. Şerbeti kaynatırken çok fazla pişirerek ağdalı bir kıvam almasına izin vermemelisiniz.

Zahmetli bir tatlı gibi görünün künefeyi aslında doğru teknikler kullanarak pratik bir şekilde evinizde hazırlayabilirsiniz. Evde künefe nasıl yapılır diyenler için detaylar geliyor, buyursunlar.

Ardından tavayı yağlamak için ayırdığınız tereyağını bir kabın içerisinde pekmezle birlikte karıştırın.

Künefeyi pişireceğiniz bakır tepsinin içini tereyağı ve pekmezli olan karışımın yarısıyla yağlayın.

Yağlanan tavanın içerisine kadayıfın yarısını eşit miktarda yayın ve üzerinize elinizle iyice bastırın.

Daha sonra peynirleri üzerine boşluk kalmayacak şekilde tüm yüzeye yayın.

Kalan kadayıfı da peynirleri tamamen gizleyecek şekilde yerleştirin ve üzerine tekrar bastırın.

Hazır olan kadayıfların üzerine pekmezli karışımdan bir miktar sürün. Sonra ocağın altını açın ve ocağın üzerinde kısık ateşte 5 dakika gezdirerek bir tarafını pişirin. Taban kısmı renk alıp kızarmadıysa bu süreyi uzatabilirsiniz.

Piştikten sonra çevirin ve diğer tarafını da pekmezle yağlayarak aynı şekilde pişirmeye devam edin. Çevirme sırasında dağılmaması için porselen bir tabak kullanabilirsiniz. Hala pişmeye devam eden ve nar gibi kızaran künefenin üzerine soğumaya bıraktığınız şerbetten gezdirin ve daha sonra ocağın üzerinden alın.

Kısa bir süre dinlendirerek küfenin şerbeti çekmesini bekleyin. Künefeyi dondurma ve Antep fıstığı ile birlikte süsleyerek hem görsel açıdan bir zenginlik hem de lezzetinde fark yaratabilirsiniz.

