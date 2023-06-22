Sercan Yıldırım'dan Galatasaray pişmanlığı! ''Gittiğimde bocaladım''

Bursaspor altyapısından yetişerek Galatasaray'da forma giyen fakat sarı-kırmızılılarda beklenilen performansı bir türlü yakalayamayan Sercan Yıldırım dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Sercan Yıldırım'ın sözleri...

"20 YERİNE 25 YAŞINDA GİTMİŞ OLMAYI TERCİH EDERDİM"

"Galatasaray konusundaki pişmanlığım çok erken yaşta bu kadar büyük bir kulübe katılmış olmam. Biraz daha olgunlaşınca Galatasaray’a transfer olmuş olmak isterdim. 20 yerine 25 yaşında gitmiş olmayı tercih ederdim çünkü o zamanlar çok toydum"

"GALATASARAY'IN TÜM FUTBOLCULARI YILDIZDI"

"Üstümde çok baskı vardı ve kendimi yalnız da hissedince bu beni çok etkiledi. Bursaspor'da parmakla sayılacak yıldız oyuncu vardı, ancak Galatasaray'ın tüm futbolcuları yıldızdı. Gittiğimde o konuda da bocaladım. Ancak tüm bunlara rağmen 2 şampiyonluk yaşadım. Bu tip şeyler olmasa belki 4., 5. şampiyonluğumu da yaşardım.”



