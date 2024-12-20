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Serdar Ali Çelikler'den canlı yayında olay yaratacak sözler ! "Fenerbahçe hakeme rağmen..."

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
20.12.2024 22:37
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Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, karşılaşmanın hakemi Emre Kargın’ı sert bir şekilde eleştirirken, sarı-lacivertli yönetim için de ayrı bir parantez açtı. İşte o açıklamalar...

Serdar Ali Çelikler'den canlı yayında olay yaratacak sözler ! "Fenerbahçe hakeme rağmen..."

Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Mücadelede 1-1 eşitlikle tamamlanırken spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, maçın hakemi Emre Kargın ve sarı - lacivertli yönetime sert eleştirilerde bulundu.

"AL SANA TÜRK HAKEMLİĞİ"

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“Al sana Türk hakemliği! Hakem maçın içine etti. Fenerbahçe’nin attığı golden önce faul var. Top zaten Eyüpspor’da olduğu için VAR müdahale edip iptal etmedi muhtemelen. İrfan’ın mücadelede çarpma yok, kolu kurtarmak için vurdu”

"EĞER FENERBAHÇELİLERSE..."

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"Bu takım bundan sonra dikiş tutmaz. Eğer gerçekten Fenerbahçelilerse mevcut yönetim Kongre kararı alıp, sene sonu aday olmazlar! O yüzden de Ocak ayında transfere falan gerek kalmaz."

"HAKEME RAĞMEN MAÇI KAZANAMADI"

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"Bugün Fenerbahçe hakeme rağmen maçı kazanamadı. Fenerbahçe lehine çok kötü bir hakem yönetimine rağmen kazanamadı. İrfan Can'ın çarpmadan öte Caner'e sarı kartlık bir vuruşu var. Eyüpspor'un iptal edilen 2. golünden önceki faulü de faul değil. Osayi'nin de Caner'e yaptığı net penaltı."

"DEVRİ GEÇMİŞ BİR HOCASI VAR"

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"Hakem problemlerinden bir yana Fenerbahçe'nin çok yaşlı devri geçmiş bir hocası var. Hoca istemesine rağmen Amrabat, En-Nesyri ve Maximin'in üçüde patlak transferler. Bu kadar kötü transferlerle, bu kadar yanlış transferler üstelik bunların iyi transfer olduğunu düşünen yönetim ile başarı gelmesi mümkün değildi..."

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MS
ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor
1 - 1
Fenerbahçe Fenerbahçe

Anahtar Kelimeler:
José Mourinho Ali Koç Serdar Ali Çelikler fenerbahçe
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