Serdar Ali Çelikler'den Okan Buruk'a ağır eleştiri! ''Akhisar'da gibi demeç vermeyi bırakması lazım''

Serdar Ali Çelikler'den Okan Buruk'a sert eleştiri geldi. Icardi hakkında son konuşmasından dolayı tepki gösteren Çelikler, Okan Buruk'a ilginç sözler kullandı.

"ICARDI, FENERBAHÇE MAÇINDA YUMRUK YEDİ"

Okan Buruk, "Icardi'nin durumu speküle ediliyor. Ortalığı karıştırmak isteyenler olacaktır. Bunlar ufak hesaplar ama yapılıyor. Bu ufak hesaplar içinde olmamak lazım. Süper Kupa maçında maskeyle yer almasını düşündük ondan sonra operasyon olur mu diye düşündük. Icardi, Fenerbahçe maçında yumruk yedi, direğe itildi, rakibin ayağı altında kaldı. Orada birçok yerine darbe aldı!" demişti.

"AKHİSAR'DA GİBİ DEMEÇ VERMEYİ BIRAKMASI LAZIM"

Serdar Ali Çelikler, "Okan Buruk'un Akhisar hocalığını, Akhisar'da gibi demeç vermeyi bırakması lazım. Artık sen Akhisar'dan, Rize'den çıktın, Şampiyonlar Ligi oynadın. "Icardi'ye yumruk attılar, tekme attılar" diyorsun, Icardi'ye nerede yumruk atılmış?" dedi.





