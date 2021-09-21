Serdar Ali Çelikler'e tepki yağıyor!

Sarı-Lacivertliler'in transferin son döneminde Salzburg'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mergim Berisha, gelişiyle büyük sükse yaratmıştı. 23 yaşındaki potansiyelli futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe, yorumcuların takdirini toplamıştı. Ancak kısa süre içinde bu hava değişti. Önemli kitlesi olan yorumcu Serdar Ali Çelikler'in de çok sert şekilde fikirlerini ve tahminlerini değiştirmesi dikkat çekti. Çelikler, Berisha'yı "Çok büyük transfer" diyerek kitlesine tanıtmıştı.

"YENİ BİR KEMAL ADEMİ"

Serdar Ali Çelikler'in bir hafta içinde görüşlerinde yaşadığı değişime vurgu yapıldı.Çelikler geçen haftaki yorumlarında Berisha için, "Çok iyi transfer. Bu yaşta büyük iş" derken, Başakşehir maçından sonra "İkinci bir Kemal Ademi vakası. Samatta gibi nasıl mutlu etmeye çalıyorsanız çalışın, mutlu olmayacak" ifadelerini kullandı, sosyal medyada tepki çekti.



