Serdar Aziz'in eşi Tuğçe Aziz'den kadro dışı iddiasına cevap!

Galatasaray'dan ayrılmasının nedeni olarak "sakatlığı bahane ederek maça çıkmamasının ardından Maldivler'e tatile gitti" şeklinde bir iddia olan Serdar Aziz'in tatil fotoğrafını paylaşan eşi Tuğçe Aziz, böyle bir sebep olmadığını dile getirdi.

Tuğçe Aziz, sosyal medyadan kendisine yapılan ve beddua içeren bir yoruma dikkat çekerek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Şu ana kadar hiçbir açıklama yapmadık çünkü kimseye açıklama yapmak zorunda değiliz! Ama sizin keyif almak için izlediğiniz futbolu meslek edinmiş kişiler olduğunu ve profesyonel bir şekilde hareket etmeleri gerektiğini hiçbir zaman anlayamazsınız. Yine de onca kişinin hakaretine karşılık şunu söylemek istiyorum; Verilmiş kararların hiçbirinde "Tatil" sebep olarak sunulmamıştır. Zaten öyle bir şey olması imkansızdır. Çünkü yapılan programların hepsi resmi tatil günlerine göre yapılmaktadır. Yani; önceden alınmış kararların yaptığımız tatil ile ALAKASI YOKTUR!"



