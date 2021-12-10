Serdar Bilgili’nin yanındakini önce sevgilisi sandılar! Kim olduğu sonra anlaşıldı

Serdar Bilgili, önceki akşam müzisyen Ada Sanlıman’ın yeni albümünün tanıtım gecesine katıldı. Davete iş insanı Serdar Bilgili ve kızı Lal Bilgili damga vurdu. Ada Sanlıman'ı mutlu gününde fotoğrafçı eşi Mehmet Turgut da yalnız bırakmadı.
İş insanı Serdar Bilgili, tanıtım lansmanına kızı Lal Bilgili ile katıldı. Serdar Bilgili'nin kızını görenler ilk başta, "Serdar Bilgili, yeni sevgili yapmış" yorumunda bulundu. Ancak işin aslı dakikalar sonra ortaya çıktı.
Serdar Bilgili'nin kızı Lal Bilgili'yi yıllar sonra görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Sosyal medya kullanıcıları, "Lal'ın küçüklüğünü biliyoruz. Ne çabuk büyümüş?" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.
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