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  4. Serdar Bilgili’nin yanındakini önce sevgilisi sandılar! Kim olduğu sonra anlaşıldı

Serdar Bilgili’nin yanındakini önce sevgilisi sandılar! Kim olduğu sonra anlaşıldı

10.12.2021 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş insanı ve bir dönem Beşiktaş’ın başkanlığını üstlenen Serdar Bilgili önceki akşam bir lansmana katıldı. Serdar Bilgili lansmana kızıyla katıldı. Kızı Lal’i tanımayanlar önce sevgilisi zannetti.

Serdar Bilgili’nin yanındakini önce sevgilisi sandılar! Kim olduğu sonra anlaşıldı

Serdar Bilgili, önceki akşam müzisyen Ada Sanlıman’ın yeni albümünün tanıtım gecesine katıldı. Davete iş insanı Serdar Bilgili ve kızı Lal Bilgili damga vurdu. Ada Sanlıman'ı mutlu gününde fotoğrafçı eşi Mehmet Turgut da yalnız bırakmadı.

BABA – KIZI SEVGİLİ SANDILAR

İş insanı Serdar Bilgili, tanıtım lansmanına kızı Lal Bilgili ile katıldı. Serdar Bilgili'nin kızını görenler ilk başta, "Serdar Bilgili, yeni sevgili yapmış" yorumunda bulundu. Ancak işin aslı dakikalar sonra ortaya çıktı.

Serdar Bilgili'nin kızı Lal Bilgili'yi yıllar sonra görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Sosyal medya kullanıcıları, "Lal'ın küçüklüğünü biliyoruz. Ne çabuk büyümüş?" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.

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