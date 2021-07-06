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Serdar Dursun: Türkiye'ye sıcak bakmıyordum, Ali Koç bana inandı

06.07.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun, golleriyle takımını şampiyonluğa taşımak istediğini söyledi. Birçok kulüpten teklif aldığını belirten 29 yaşındaki futbolcu, başkan Ali Koç'a teşekkür etti.

Serdar Dursun: Türkiye'ye sıcak bakmıyordum, Ali Koç bana inandı

Fenerbahçe, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Serdar Dursun, basın toplantısında sorulara yanıt verdi.

İlk kez kameraların karşısına geçen Serdar, Fenerbahçe'ye geliş sürecini anlattı;

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"OTURMAYA GELMEDİM"

"Fenerbahçe'de oynamak uzun yıllardır beklediğim bir şeydi. Çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. İnşallah her şey iyi geçer. Buraya oturmaya değil formayı sırılsıklam yapmaya geldim. Pes eden biri değilim. Mücadeleci bir yapım var. Uzun boyuma rağmen teknik bir oyuncuyum. Bitiriciliğim iyidir. Arada daha geriye gelip oyun kurma özelliğim vardır. Bazen enteresan gollerim de oluyor. Son yıllara bakarsak Fenerbahçe'de bir forvet problemi vardı. Ben de mücadele edip çalışacağım. Allah nasip ederse gollerimle takımımı şampiyonluğa taşımak istiyorum."

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TRANSFER SÜRECİ: "HER YERDEN TEKLİF GELDİ"

29 yaşındaki futbolcu, transfer sürecinde Fenerbahçe taraftarı olmasının büyük rol oynadığını söyledi.

"İnanılmaz heyecanlı aylar yaşadım. Eski kulübüm Darmstadt beni satmadı. Ocaktan itibaren boş oyuncu konumundaydım. La Liga, Serie A, Bundesliga, İngiltere neredeyse her yerden teklif aldım. Birçok teklif geldi. Bundesliga, Serie A, neredeyse her yerden. Türkiye'ye ilk önce sıcak bakmıyordum ama Fenerbahçe olunca benim için farklı oldu. Ali Koç bana çok inandı."

"Gol olarak bir rakam vermek bence doğru değil. Ben de her maç gol atmak istiyorum. Çok maçımız olacak. Bir rakam söylemeyeyim, sezon sonunda olursa 'Aklımdaki buydu' derim. Vitor Pereira'ya karşı 1860'da oynamıştım. Hocaya karşı da gol atmıştım. Hocamız beni çok etkiledi. Hocamız bize, "Fenerbahçe'nin büyüklüğünün herkes farkında olmalı, buraya şampiyonluk için geldim, boşuna değil" dedi."

Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer almayan Serdar Dursun, Dünya Kupası elemelerinde Ay Yıldızlı formayı giymek istiyor.

"EURO 2020 geride kalıyor. Her Türk futbolcu gibi ben de milli takımda olmak isterdim ancak olmadı. Hocanın kararı, saygı duymak gerekiyor. Kendimi burada ispatlarsam, sıradaki maçlarda milli takımda olabilirim."

Geride kalan sezonda Darmstadt formasıyla 27 gole imza atan Serdar Dursun, Bundesliga 2'yi gol krallığıyla tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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