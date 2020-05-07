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Serdar Gürler: Fedakarlık yapacağız

GÖZTEPE HABERLERİ  | 07.05.2020 13:23 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de geçen sezonun devre arasında İspanyol ekibi Huesca'dan kiralanan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan kanat oyuncusu Serdar Gürler önemli açıklamalarda bulundu.

Serdar Gürler: Fedakarlık yapacağız

Adı farklı kulüplerle anılan ancak Göztepe'de kalmaya sıcak baktığını ifade eden deneyimli oyuncu, koronavirüsün futbol ekonomisini olumsuz etkilediği süreçte, "Maaş indirimi için kulüpten bir talep gelmesine gerek yok. Bu talebi bekleyen insanlar değiliz. Zaten kendiliğimizden fedakarlık yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Başkan Mehmet Sepil'in zorunlu olmadığı halde maçlardan sonra prim dağıttığına dikkat çeken Serdar, "O kadar insan işsiz kalmışken biz de fedakarlığımızı yapacağız. Biz de insaniyetimizi göstereceğiz. Nasıl ki başkanımız zorunlu olmasa bile maçlardan sonra prim veriyorsa, bizleri ödüllendiriyorsa bizler de adımlar atacağız. Biz bu süreçte ona karşı adım atıp fedakarlık yapacağız" dedi. Serdar daha önce de yaptığı açıklamada, "Beşiktaş ve Fenerbahçe benimle ilgilenebilir ama ben zaten büyük bir kulüpte oynuyorum" cümlesini kurmuştu.

(DHA)

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