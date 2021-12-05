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Serdar Ortaç açtı ağzını yumdu gözünü! Chloe Loughnan'dan girdi borçlarından çıktı

05.12.2021 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2014 yılında kendisinden 22 yaş küçük model Chloe Loughnan ile evlenen Serdar Ortaç 2019 yılında boşanmıştı. Chloe Loughnan ile nafaka konusunda sorunlar yaşayan Ortaç "Geldi ama hiç görüşmedik. Eve hiç gelmedi" dedi.

Serdar Ortaç açtı ağzını yumdu gözünü! Chloe Loughnan'dan girdi borçlarından çıktı

Sahne öncesi soruları yanıtlayan Serdar Ortaç açık açık özel hayatını anlattı. Serdar Ortaç, hazırlıkları uzun bir süredir devam eden ''Best Of'' albümünü Ozan Çolakoğlu'na sattığını da doğruladı.

Eski eşi Chloe Loughnan'ın evine icara gönderdiğini ve bu duruma çok içerlediğini dile getiren Serdar Ortaç, ''Gelişmeleri basından takip ediyorum. Geldi ama hiç görüşmedik. Eve hiç gelmedi. Diyalogumuz yok. Evime haciz koydu daha ne diyeyim. O konuda da az bir yolumuz kaldı. Kapatıyoruz inşallah'' dedi.

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Borçlarının affedildiğini dair çıkan haberlere dair da konuşan ünlü isim şunları söyledi: "Serdar'ın borçları affedildi diyorlar. Hayır. Evim vardı ipotek ettirdim. Krediyi bu şekilde kullandım. Ahmet'e, Mehmet'e ne muamele yapılıyorsa bana da o yapıldı. Neymiş Serdar Ortaç'ın borçları silinmiş. N.h silinmiş. Kim kimin borcunu siliyor bu devirde. 45 milyonluk eve ipotek koydu adamlar. Bir kere Serdar'ın nesi var ki affedilecek? Ne özelliği ne ayrıcalığı var? Serdar kim ki? Borcum azaldı. eşek gibi çalışıyorum."

"SANIRIM BİRAZ FAZLA PARA İSTEDİK"

Ortaç Kıbrıs'taki programının iptal olmasıyla ilgili de "2021 benim için berbat geçti. 2020 ve 2021 artık bitsin. Virüs artık tamamen hayatımızdan çıksın. Yeni yıla Kıbrıs'ta girecektik ama sanırım biraz fazla para istedik. Ücretimiz karşı tarafa biraz fazla geldi ve daha hesaplı bir gece yapmaya karar verdiler. Biz de bunun yerine Batum'a gideceğiz" dedi.


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Serdar Ortaç Chloe Loughnan
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