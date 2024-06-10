Serdar Ortaç "Bırakıyorum" demişti! Sahnedeki halleri yine gündemde: Neydi oğlum sözleri...

Sarhoş olduktan sonra açtığı canlı yayınlarla ve savurduğu küfürlerle gündem olan Serdar Ortaç, son konserinde ayakta duramayınca eleştirilmişti.

MS hastalığı sebebiyle kullandığı ilaçların yanında alkol de tüketen Ortaç'ın sarhoş olduğu haller sık sık gündeme geliyor.

Ortaç son olarak içkiyi ve sigarayı bıraktığını söylemişti. "24 Haziran Harbiye Açık Hava konserime tertemiz bir sayfa ile başlayacağım. Doktoruma sonsuz teşekkür ediyorum. Bundan sonra tertemiz sigarasız bir hayat hepimize nasip olsun inşallah" diyen şarkıcı yine dayanamadı.

"Bu iși bırakacağım" diyen Ortaç'ın videodaki hallerine kısa sürede pek çok eleştiri geldi... Serdar Ortaç sahnede şarkının sözlerini hatırlamayınca "Neydi oğlum" diyerek müzisyenlere şarkının sözlerini sordu.







