Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan hakkındaki sözleri olay oldu! "Aşk acısı..."

Son dönemde açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç TikTok üzerinden açtığı canlı yayınlarla sık sık gündeme geliyor.

Magazin gündeminin çok konuşulan çiftlerinden Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan 2014 yılında nikah masasına oturmuş, 8 yıllık birlikteliğin ardından ise 2019 yılında boşanmışlardı.

"SERDAR KENDİ KENDİNİ BİTİRDİ"

Ortaç 5 yıl evli kaldığı eski eşi Chloe Loughnan hakkında yeni açıklamalar yaptı. Ortaç, "Ben eski eşten dolayı bitecek adam mıyım? Adı üstünde eski eş, eski özlenir mi? Boşandım, daha iyisi geldi. Aşk acısı diye bir şey yok" dedi.

Sosyal medyada söz konusu açıklama ile ilgili yorum yağdı. Ünlü şarkıcının sözleri ile ilgili "Serdar'ı kumar, alkol ve gece hayatı bitirdi", "Ne sanıyor bu kendini", "Helal olsun, adam haklı", "Serdar kendi kendini bitirdi" gibi yorumlar yapıldı.





