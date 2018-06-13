Serdar Ortaç'ın aracındaki Dışişleri Bakanlığı kartı şaşırttı!

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan, Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Bir kafede dinlenen model Chloe Loughnan, daha sonra minibüse binerek ayrıldı.

Serdar Ortaç'ın yıllardır kullandığı otomobilin, ön camındaki 'Dışişleri Bakanlığı Protokol' yazısı dikkat çekti.

Kartın orijinal olup olmadığı ise merak konusu haline geldi.

Serdar Ortaç (48) ile Haziran 2014'te evlendiği kendisinden 22 yaş küçük İrlandalı manken Chloe Loughnan (26) evliliklerinin 4. yılını geçen hafta kutlamıştı.

Eşinin kendisini parası için sevmediğini açıklayan Serdar Ortaç, 'param bitmesine rağmen yanımda' sözleriyle dikkat çekmişti.

