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Serdar Ortaç'ın aracındaki Dışişleri Bakanlığı kartı şaşırttı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.06.2018 09:24 | Son Güncelleme

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan Bebek'teydi. Magazin muhabirleri Chloe Loughnan'ı takip ederken öyle bir ayrıntıyı fark etti ki...

Serdar Ortaç'ın aracındaki Dışişleri Bakanlığı kartı şaşırttı!

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan, Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Bir kafede dinlenen model Chloe Loughnan, daha sonra minibüse binerek ayrıldı.

Serdar Ortaç'ın yıllardır kullandığı otomobilin, ön camındaki 'Dışişleri Bakanlığı Protokol' yazısı dikkat çekti.

Kartın orijinal olup olmadığı ise merak konusu haline geldi.

Serdar Ortaç (48) ile Haziran 2014'te evlendiği kendisinden 22 yaş küçük İrlandalı manken Chloe Loughnan (26) evliliklerinin 4. yılını geçen hafta kutlamıştı.

Eşinin kendisini parası için sevmediğini açıklayan Serdar Ortaç, 'param bitmesine rağmen yanımda' sözleriyle dikkat çekmişti.

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Anahtar Kelimeler:
serdar ortaç Chloe Loughnan

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