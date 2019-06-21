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Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan bikinili pozuyla olay oldu

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 21.06.2019 09:23 | Son Güncelleme

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan sosyal medya hesabından paylaştığı bikini pozla beğeni topladı.

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan bikinili pozuyla olay oldu

Bir süredir Serdar Ortaç'tan boşanacağı iddiasıyla gündeme gelen Chloe Loughnan zor günleri atlattı. Geçtiğimiz aylarda geçirdiği kaza yüzünden zor günler geçiren Chloe Loughnan sosyal medyada hızlı döndü.

Serdar Ortaç'ın 27 yaşındaki İrlandalı model eşi Chloe Loughnan, bir dergiye verdiği mayolu pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

Chloe Loughnan'ın paylaşımına beğeni yağarken bazı takipçileri de "Serdar kızacak" yorumunda bulundu.

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Ortaç, daha önce "Eşinizi kıskanmıyor musunuz?" sorusuna "Ona 'Bikini giyme' diyemem. Çünkü bu, onun işi" diyerek gündem olmuştu..

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Chloe Loughnan Serdar Ortaç'ın eşi Serdar Ortaç

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