Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan podyuma çıktı

Merkezi İstanbul’da bulunan giyim firması, 2020 koleksiyonunun tanıtımını İzmir’de düzenlenen defileyle yaptı. 150 parça abiye elbiseden oluşan koleksiyonun 50 parçadan oluşan bölümünün tanıtıldığı defilede, Serdar Ortaç’ın eski eşi model ve oyuncu Chloe Loughnan’ın yanı sıra, Best Model Of The World 2019 güzelleri podyuma çıktı.

CHLOE İKİ ABİYE GİYDİ

Gecede biri kırmızı, diğeri beyaz olmak üzere iki renkte abiyeyle podyumda yürüyen Chloe Loughnan, güzelliğiyle dikkati çekti. Defilenin açılışını omuzları açık, özel taşlarla süslü kırmızı abiye ile yapan Loughnan, finalde ise derin göğüs dekolteli, parlak taşlı uzun beyaz abiye giydi.(DHA)