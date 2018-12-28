Eşi Chloe Loughnan'la boşanacakları haberleriyle gündeme gelen Serdar Ortaç'a kötü haber!

Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre, Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç yoğun bakıma kaldırıldı.

Durumunun ciddi olduğu bildirilen Ortaç'ın neden yoğun bakımda olduğu ise şu an netleşmedi.

SERDAR ORTAÇ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Serdar Ortaç sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: '"Kardeşim Serkan, geçirdiği enfeksiyon sebebiyle tedavi altındadır. Şu an gerekli kontroller yapılarak rahatsızlığının sebebi araştırılıyor. Gelişmeler oldukça size haber vereceğim."





