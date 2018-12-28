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Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç yoğun bakıma kaldırıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.12.2018 14:11 | Son Güncelleme

Kanal D'deki '2. Sayfa'nın haberine göre şarkıcı Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç, İstanbul Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Serdar Ortaç'tan açıklama geldi!

Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç yoğun bakıma kaldırıldı

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Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre, Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç yoğun bakıma kaldırıldı.

Durumunun ciddi olduğu bildirilen Ortaç'ın neden yoğun bakımda olduğu ise şu an netleşmedi.

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SERDAR ORTAÇ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Serdar Ortaç sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: '"Kardeşim Serkan, geçirdiği enfeksiyon sebebiyle tedavi altındadır. Şu an gerekli kontroller yapılarak rahatsızlığının sebebi araştırılıyor. Gelişmeler oldukça size haber vereceğim."

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