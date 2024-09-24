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Serdar Ortaç'ın kumarda kaybettikleri: 10-15 tane ev, şehrin göbeğinde gökdelen...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.09.2024 08:04
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Kumar borçlarıyla yıllardır adından söz ettiren Serdar Ortaç yine açıklamalarıyla gündeme adını yazdırdı. Serdar Ortaç "Kumarda ne kadar para kaybettin?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. Ortaç 10-15 ev kaybettiğini söyledi.

Serdar Ortaç'ın kumarda kaybettikleri: 10-15 tane ev, şehrin göbeğinde gökdelen...

Uzun yıllardır kumar borçlarıyla bilinen ve son dönemde borçlarını ödediğini söyleyen Serdar Ortaç açıklamalarıyla dikkat çekti. Serbest Vuruş programına konuk olan Ortaç kumar borçları nedeniyle uzun süre sıkıntılı günler geçirmişti.

Daha önce 15 milyon TL borç ödediğini söyleyen Serdar Ortaç “Kumarda ne kadar para kaybettin?” sorusuna açık açık cevap verdi.

"Para bitti bütün kazancımı yedim" diyen Serdar Ortaç "1 lira kazanılmıyor bu işten. Çok para kaybettim rakam veremem, 10-15 tane ev hepsi gitti her yerde vardı. Ali Sami Yen Stadyumu'nun yanında 11 katlı gökdelenim vardı öyle düşün" dedi.

Oturduğu evin sadece elinde kaldığını söyleyen Serdar Ortaç borçlarının da halen olduğunu söyledi.

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Serdar Ortaç açıklamalarından sonra sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer aldı.

EŞİNİN TAKILARINI SATIP...

Chloe Loughnan "Eski kocam kumarı benden daha çok sevdi. Kalkıyordum evde olmuyordu" dedi. Chloe Loughnan ailesinin yanında İrlanda’ya döndüğü zamanlarda Serdar Ortaç'ın, kendisinin takılarını satıp kumar oynadığını iddia etmişti.

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Serdar Ortaç
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