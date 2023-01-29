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Serdar Ortaç İstinye sırtlarındaki evini bakın ne kadara satışa çıkardı! Denize sıfır bir yalı istiyor

29.01.2023 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kumar borcuyla sık sık gündem olan Serdar Ortaç İstinye sırtlarındaki evini satışa çıkardı. Ortaç şimdilerde Beykoz, Kanlıca gibi semtlerde denize sıfır yalı arayışında... Şarkıcı 2016’da tam 15 milyon TL’ye alığı evi bakın şimdi kaça satıyor.

Serdar Ortaç İstinye sırtlarındaki evini bakın ne kadara satışa çıkardı! Denize sıfır bir yalı istiyor

Kumar ve nafaka borçlarıyla uzun süre gündeme gelen Serdar Ortaç, İstinye'deki evini iddialara göre satışa çıkardı.

750 metrekare, 8 oda 4 salonlu ve 4 banyolu olduğu bilinen İstinye'deki evi için harekete geçen Serdar Ortaç, 2. Sayfa'nın haberine göre, 82 milyon TL istiyor.

Ekran Alıntısı

Sağlık sorunlarıyla da gündeme gelen Ortaç'ın hayali ise bir yalıda oturmak... Şarkıcı takipçilerine "Avrupa Yakası'ndan taşınıyorum. Beykoz, Kavacık, Kanlıca'da denize sıfır bir yalı olabilir. Karşı tarafta satılık kiralık varsa haber verin" dedi.

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2016 YILINDA 15 MİLYON TL'YE ALMIŞTI

Serdar Ortaç uzun yıllar her ay 120 bin TL ödediği İstinye’deki ikiz villasını eski eşi Chloe ile oturmak için 2016’da tam 15 milyon TL’ye almıştı.

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