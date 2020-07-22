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Serdar Ortaç'tan Ahmet Kaya açıklaması: En büyük pişmanlıklarımdan biridir

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 02:10 | Son Güncelleme

Serdar Ortaç, katıldığı bir programda, Ahmet Kaya konusundaki pişmanlığı dile getirdi ve özür diledi. Ortaç, "Binlerce kez özür diliyorum bütün Ahmet Kaya hayranlarından. En büyük pişmanlıklarımdan biridir rahmetlinin bu yaşadıklarına alet olmak. Allah benim belamı versin" ifadelerini kullandı.

Serdar Ortaç'tan Ahmet Kaya açıklaması: En büyük pişmanlıklarımdan biridir

Şarkıcı Serdar Ortaç, Magazin Gazetecileri Derneği'nin 1999 yılında düzenlediği ödül töreninde Ahmet Kaya'nın "Kürtçe şarkı söylemek, klip çekmek istiyorum” sözleri üzerine yaşananlarla ilgili pişman olduğunu dile getirdi.

"EN BÜYÜK PİŞMANLIKLARIMDAN BİRİDİR"

Serdar Ortaç ise katıldığı Katarsis adlı programda açıklama yaparak pişman olduğunu dile getirdi. Ortaç, ",O sahnede olmaktan pişmanım. O grubun içinde o anı yaşamaktan pişmanım. Allah benim belamı versin o gün orada olduğum için… Herkes diyor ki, ‘çatal attın’. Hiçbir şey atmadım. Orada marş oku dediler. Binlerce kez özür diliyorum bütün Ahmet Kaya hayranlarından. En büyük pişmanlıklarımdan biridir rahmetlinin bu yaşadıklarına alet olmak. Allah benim belamı versin" dedi.

NE OLMUŞTU?

Ahmet Kaya, Magazin Gazetecileri Derneği’nin 10 Şubat 1999’de düzenlediği “Yılın En İyi 10 Müzik Yıldızı Yarışması” ödül töreninde sahneye çıkarak "Kürtçe şarkı söylemek, klip çekmek istiyorum” demişti.

Serdar Ortaç, Ahmet Kaya'nın sözleri üzerine tepki göstermiş ve sahneye çıkıp Sibel Can’ın “Padişah” şarkısını “Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil, padişah değil/ Atatürk yolunda tüm Türkiye/ bu vatan bizim/ ellerin değil” şeklinde okumuştu. Ödül törenindeki konuklar ise Ahmet Kaya’ya çatal ve bıçak fırlatarak sert sözler sarf etmişlerdi.

Ahmet Kaya, yaşananların ardından yurt dışına gitti ve 16 Kasım 2000 tarihinin sabahında geçirdiği kalp krizi sonucu Paris'te hayatını kaybetti.


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