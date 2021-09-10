Serdar Ortaç'tan ibretlik çağrı: Cehennem azabı gibi!

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyuran 51 yaşındaki şarkıcı Serdar Ortaç, Instagram hesabından paylaştığı videoda, karantinanın cehennem azabı gibi geçtiğini söyleyerek, herkesi aşı olmaya davet etti.

''GERÇEKTEN CEHENNEMİ GÖRDÜĞÜNÜ DÜŞÜN''

Ortaç'ın açıklamaları şu şekildeydi: ''Kovid olmayacağım diyordum, ben de oldum. Kimse bana aşı olmayacağım demesin. Aşıdan başka çaremiz yok. 14 gün, cehennem azabı gibi geçiyor. Bir de 140 gün olduğunu düşünün. Bir de gerçekten cehennemi gördüğünüzü düşünün. Aşı olun!''



