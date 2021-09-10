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Serdar Ortaç'tan ibretlik çağrı: Cehennem azabı gibi!

10.09.2021 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

51 yaşındaki ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Instagram hesabından paylaştığı videoda, takipçilerine seslendi. Ortaç, ''Kimse aşı olmayacağım demesin. Aşıdan başka çaremiz yok. Karantina, cehennem azabı gibi geçiyor'' açıklamalarıyla, aşının önemine vurgu yaptı.

Serdar Ortaç'tan ibretlik çağrı: Cehennem azabı gibi!

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyuran 51 yaşındaki şarkıcı Serdar Ortaç, Instagram hesabından paylaştığı videoda, karantinanın cehennem azabı gibi geçtiğini söyleyerek, herkesi aşı olmaya davet etti.

''GERÇEKTEN CEHENNEMİ GÖRDÜĞÜNÜ DÜŞÜN''

Ortaç'ın açıklamaları şu şekildeydi: ''Kovid olmayacağım diyordum, ben de oldum. Kimse bana aşı olmayacağım demesin. Aşıdan başka çaremiz yok. 14 gün, cehennem azabı gibi geçiyor. Bir de 140 gün olduğunu düşünün. Bir de gerçekten cehennemi gördüğünüzü düşünün. Aşı olun!''

Serdar Ortaç'tan aşı çıkışı: Cehennem azabı gibi geçiyor!


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Serdar Ortaç Chloe Loughnan
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