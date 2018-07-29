Serdar Ortaç'tan eşi Chloe için 'Bizi ayıramayacaksınız' mesajı

Bodrum'da sahne alan Serdar Ortaç, eşi Chloe Loughnan ile ilişkileri hakkında konuşmuştu. Ortaç, "Bir gün evlenirsen eşinle arkadaş olmaya çalışma. Ya eşin olacak ya arkadaşın' derdi. Oysa ben elin gavuruyla yani İrlandalı karımla futboldan makyaja her şeyi konuşuyorum. Babamı dinlemedim" demişti.

'BİZİ AYIRAMAYACAKLAR'

Kendisinden 22 yaş küçük Chloe Loughnan ile nikah masasına oturan Serdar Ortaç, evliliği hakkında "Yakışıklı değilim, param da bitti. Yanımda kaldığına göre beni seviyor." demişti. Ortaç evlilikleri hakkında ortaya atılan iddialara bu defa eşi Chloe için şarkı söylediği bir videosunu paylaşarak yanıt verdi. Aynı anda Instagram'dan da ayrıca fotoğraf paylaşan Serdar Ortaç 'Bizi ayıramayacaksınız' yazdı.





