Mynet Trend

Serdar Ortaç'tan flaş Chloe açıklaması: Fiyatını artırmıştır!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 07.10.2019 13:55 | Son Güncelleme

Serdar Ortaç boşandığı eşi Chloe Loughnan'la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bir mekanda konser veren Serdar Ortaç, sahne öncesi magazin muhabirleriyle sohbet etti.

Ünlü popçu, 5 yıllık evliliğin ardından 1.5 ay önce boşandığı İrlandalı manken Chloe Loughnan hakkında yöneltilen sorulara da cevap verdi.

serdar-ortac-122022QR

İşte Serdar Ortaç'ın o açıklamaları:

"Aşk acısına çok dayanıklıyım. Elbette üzülürüm. Ama içime atıp onarırım. Sonra şarkılar ortaya çıkar. Örneğin ‘Yaz Yağmuru’nu ilk sevgilime yazmıştım. ‘Balım’ parçasını da Chloe’ye ithaf etmiştim."

'EVLİYKEN DE GÜZEL KAŞESİ VARDI'

"Ayrılığın ardından Chloe’nin iş alamadığı, bu yüzden oyunculuk-sunuculuk fiyatını düşürdüğü konuşuluyormuş. Chloe fiyatını oynatmaz. Evliyken de güzel bir kaşesi vardı. Şimdi Kıbrıs’ta film çekecekmiş. Ücreti kesin yine iyidir. Ayrıca boşanınca neden düşsün? Aksine artması lazım. O çok güzel bir kadın. Her yerde iş bulur. Eski eşimi sonuna kadar destekliyorum."

serdar-ortac-122022KX

'AŞK ŞU AN DÜŞÜNECEĞİM SON KONU'

"Geçen hafta Kuruçeşme’de bir kafede kız arkadaşımla görüntülendim. Herkes aşk sandı, ama sevgilim değil. Yeni boşandım. Aşk şu an düşüneceğim son konu. Kapalı değilim, ama aklıma gelmiyor. İşime odaklanmış durumdayım."

'ÜZÜNTÜDEN BAYILACAK GİBİ OLUYORUM'

"Gündemimdeki tek konu; 10 ay önce hastalanıp ölümden dönen kardeşim Serkan. Şu an fizyoterapi görüyor. Yanına gidince üzüntüden bayılacak gibi oluyorum. Son ziyaretimde kendimi banyoya kapattım, çıkamadım. Kendimi suçlu hissediyorum." (GECCE)

PARTNERNe kadar kazandığı ortaya çıktı!Ne kadar kazandığı ortaya çıktı!
Annesi tecavüze uğramasına göz yummuştu! İğrenç detaylarAnnesi tecavüze uğramasına göz yummuştu! İğrenç detaylar
Podyuma mayoyla çıkan Ivana Sert'ten yeni bombaPodyuma mayoyla çıkan Ivana Sert'ten yeni bomba
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Serdar Ortaç Chloe Loughnan

En Çok Okunan Trend Haberler

Mucize Doktor'da Ali'den büyük sürpriz!

Mucize Doktor'da Ali'den büyük sürpriz!

Otomobil koyun sürüsüne daldı: 40 koyun telef oldu

Otomobil koyun sürüsüne daldı: 40 koyun telef oldu

Evinizin altından fay geçip geçmediğini internetten öğrenin

Evinizin altından fay geçip geçmediğini internetten öğrenin

Babasının götürülmesini balkondan böyle izledi!

Babasının götürülmesini balkondan böyle izledi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çağla Şıkel, baş manken olduğu defilede frikik verdi

Çağla Şıkel, baş manken olduğu defilede frikik verdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Erkeklik hormonu alıyordu! Bakirelik itirafı

Erkeklik hormonu alıyordu! Bakirelik itirafı

Yine yaptı yapacağını! Olay paylaşım

Yine yaptı yapacağını! Olay paylaşım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Demi Moore kendisine 15 yaşında tecavüz eden kişiyi açıkladı

Annesi tecavüze uğramasına göz yummuştu! İğrenç detaylar

Podyuma mayoyla çıkan Ivana Sert'ten rap performansı

Podyuma mayoyla çıkan Ivana Sert'ten yeni bomba

Gizem Karaca derin dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Derin dekolteli kıyafetiyle dikkat çekti

Didem Soydan'ın yatak paylaşımına beğeni yağdı

Bu yatak pozu diğerlerine benzemiyor! Beğeni yağdı

Hakan Hatipoğlu'ndan Arda Ayten'e teşekkür!

Sayende 10 kıta 'İstiklal Marşı'nı ezberledik...

Hatice'den estetiksiz paylaşım! 'Gucci'nin mankeni olabilirmişim'

Estetiksiz halini paylaştı! 'Gucci'nin mankeni olabilirmişim'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.