Serdar Ortaç'tan flaş Chloe açıklaması: Fiyatını artırmıştır!

Bir mekanda konser veren Serdar Ortaç, sahne öncesi magazin muhabirleriyle sohbet etti.

Ünlü popçu, 5 yıllık evliliğin ardından 1.5 ay önce boşandığı İrlandalı manken Chloe Loughnan hakkında yöneltilen sorulara da cevap verdi.

İşte Serdar Ortaç'ın o açıklamaları:

"Aşk acısına çok dayanıklıyım. Elbette üzülürüm. Ama içime atıp onarırım. Sonra şarkılar ortaya çıkar. Örneğin ‘Yaz Yağmuru’nu ilk sevgilime yazmıştım. ‘Balım’ parçasını da Chloe’ye ithaf etmiştim."

'EVLİYKEN DE GÜZEL KAŞESİ VARDI'

"Ayrılığın ardından Chloe’nin iş alamadığı, bu yüzden oyunculuk-sunuculuk fiyatını düşürdüğü konuşuluyormuş. Chloe fiyatını oynatmaz. Evliyken de güzel bir kaşesi vardı. Şimdi Kıbrıs’ta film çekecekmiş. Ücreti kesin yine iyidir. Ayrıca boşanınca neden düşsün? Aksine artması lazım. O çok güzel bir kadın. Her yerde iş bulur. Eski eşimi sonuna kadar destekliyorum."

'AŞK ŞU AN DÜŞÜNECEĞİM SON KONU'

"Geçen hafta Kuruçeşme’de bir kafede kız arkadaşımla görüntülendim. Herkes aşk sandı, ama sevgilim değil. Yeni boşandım. Aşk şu an düşüneceğim son konu. Kapalı değilim, ama aklıma gelmiyor. İşime odaklanmış durumdayım."

'ÜZÜNTÜDEN BAYILACAK GİBİ OLUYORUM'

"Gündemimdeki tek konu; 10 ay önce hastalanıp ölümden dönen kardeşim Serkan. Şu an fizyoterapi görüyor. Yanına gidince üzüntüden bayılacak gibi oluyorum. Son ziyaretimde kendimi banyoya kapattım, çıkamadım. Kendimi suçlu hissediyorum." (GECCE)

