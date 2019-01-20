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Serdar Ortaç'tan yeni açıklama: Gürcistan'ın suçu yok benim aptallığım

Mehmet KILIÇARSLAN Mehmet KILIÇARSLAN
GÜNDEM  | 20.01.2019 00:03 | Son Güncelleme

Gürcistan'a konser vermek üzere giden Serdar Ortaç büyük bir şok yaşadı. Ünlü şarkıcı MS hastalığı ilaçları yüzünden ülkeye alınmadığını iddia etti. Ortaç, paylaştığı bu görüntüleri kısa bir süre sonra sildi ve yaşadığı sıkıntıları atlatıp Gürcistan'a giriş yaptığını açıkladı. Sosyal medyadan açıklamalarına devam eden Ortaç "Gürcistan'ın suçu yok, benim aptallığım, keşke İstanbul'da ilaçlarımı içip buraya ilaçsız gelseydim!" diye yazdı.

Serdar Ortaç'tan yeni açıklama: Gürcistan'ın suçu yok benim aptallığım

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç bugün konser vermek için Gürcistan'a uçtu. Fakat Ortaç ülkeye giriş yapacağı sırada ülkeye alınmadı. Serdar Ortaç o anları sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı. Ortaç yaptığı paylaşıma "Gürcistan'a geliyorsanız, beni seviyorsanız, eğer bir parça seviyorsanız adım atmayın buraya" notunu düştü.

KISA SÜRE SONRA VİDEOYU SİLDİ

Serdar Ortaç, paylaştığı bu görüntüleri kısa bir süre sonra sildi.

Serdar Ortaç daha sonra sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu, "Buda ilaçlarının reçetesi yanımda olmasına rağmen inanmadı Gürcistan polisi" ifadelerini kullandı.

Ortaç, paylaştığı bu görüntüleri kısa bir süre sonra sildi ve yaşadığı sıkıntıları atlatıp Gürcistan'a giriş yaptığını açıkladı.

"GÜRCİSTAN'IN SUÇU YOK BENİM APTALLIĞIM"

Sosyal medyadan açıklamalarına devam eden Ortaç "Bir daha Gürcistana gelmem dediğim için bana kızmışlar. Havaalanına iner inmez odaya sokulup üstümü soydular, ben de sinirden öyle söyledim, ilaçlarımı da el koydular şimdi ilaçlarımı da içemiyorum hala buradayım, bir de konsere çıkacağım şimdi ben sinirlenmiyim kim sinirlensin. Ben emes hastasıyım 24 saat ilaçlarım yanımda, reçeteleri raporları her şeyi yanımda, ona rağmen böyle olunca kızdım, biraz düşününce diyorum ki elbette Gürcistan'ın suçu yok, benim aptallığım, keşke İstanbul'da ilaçlarımı içip buraya ilaçsız gelseydim!" diye yazdı.


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Anahtar Kelimeler:
Serdar Ortaç Gürcistan MS hastalığı

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