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Şeref Sözü dizisi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Vurulan İsra'ya ne olacak? Şeref Sözü 1. bölümde neler oldu?

16.10.2020 02:03 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü'nün 2. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Tolgahan Sayışman ve Sude Güler'in başrollerde oynadığı Şeref Sözü dizisi yeni bölümde İsra'nın, Cihan Ababeyli'nin karısı olarak adaya gelişi Yasemin'i çileden çıkarırken Mustafa'yı da alıp gitmesiyle Adabeyli Adası'nda telaşlı anlar yaşanıyor. İsra'nın vurulması ise herkesi şoke ediyor. Peki Şeref Sözü'nde İsra'ya ne olacak? İşte Şeref Sözü 2. bölüm fragmanı.

Show TV'de ekrana gelen, yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği Şeref Sözü'nün yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Şeref Sözü'nün 21 Ekim Çarşamba ekrana gelecek olan 2. bölümümde olanlardan sonra İsra adadan gitmek isterken Cihan'ın verdiği karar başta Emsal olmak üzere tüm ailesiyle arasında gerilime sebep oluyor. İsra'nın vurulması herkesi şoke ederken akıllara "İsra kurtulabilecek mi?" sorusu geliyor.

Şeref Sözü (5)

Şeref Sözü, Çarşamba akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!
Şeref Sözü (6)

Şeref Sözü dizisi nerede çekiliyor? Şeref Sözü Adabeyli Adası ve konağı nerede?Şeref Sözü dizisi nerede çekiliyor? Şeref Sözü Adabeyli Adası ve konağı nerede?

Yönetmenliğini Cevdet Mercan’ın üstlendiği, senaryosu Eda Tezcan imzalı ‘Şeref Sözü’nün kadrosunda Tolgahan Sayışman, Sude Güler ve Hülya Darcan, Aras Aydın, Öykü Çelik, Meltem Gülenç, Umut Kurt, Toprak Sağlam, Bülent Düzgünoğlu, Mert Yavuzcan, Hülya Şen, Nazlı Çetin, Sıla Korkmaz, Begüm Alınca, Sahra Gümüş, Görkem Türkeş yer alıyor.

sefer

ŞEREF SÖZÜ'NÜN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Cihan Adabeyli, Adabeyli Adası'nın ve ailesinin kurallarını koyan, koca bir servetin ve toprakların yegane sahibi, atadan kalma bir düzenin temsilcisidir. Cihan'ın hayatı, yıllar önce hayatını kurtaran Ömer Nasir'e verdiği 'şeref sözü'nü tutmak için yola çıkmasıyla değişti.

Şeref Sözü (3)

Ömer Nasir'in kızı İsra, eski nişanlısı Faruk'tan kaçıyordu. Kucağında yeni doğmuş bebeği ve dadısı Mahbube ile Türk Elçiliği'ne sığınan İsra, babasının ona yardım istemesi için verdiği numarayı aradı. Yaşamak için son çaresi bu numaranın sahibi Cihan'dı!

Şeref Sözü (1)

Diğer tarafta Adabeyli Adası'nda Cihan ve Yasemin'in büyük düğün hazırlığı vardı. Düğüne çok az bir zaman kalmasına rağmen Cihan, hemen uçağa atlayıp Lübnan'a doğru yola çıktı. İsra, köşeye sıkışmış halde hem çocukluk aşkını hem de hayatını kurtaracak adamı beklerken Cihan, elçilik kapısında bekleyen Faruk'u atlatarak içeri girmeye başardı. İsra ve bebeğini oradan çıkarmanın tek bir yolu vardı; evlenmeleri! Cihan, hayatını değiştirecek o kararı alarak İsra ile evlendi ve bebeğin kimliğine de baba adı olarak Cihan yazıldı.

Şeref Sözü (2)

Bundan sonra tek yapmaları gereken şey elçilikten çıkarak Adabeyli Adası'na dönmekti ancak Faruk'tan kurtulmak o kadar kolay olmadı. Faruk, Cihan'ı vurup elinden İsra'yı ve bebeği zorla aldı. İntikamını almak için İsra'yı öldürmek isteyen Faruk'u son anda durduran Cihan, Faruk'u vurarak hem İsra'yı hem de bebeği kurtardı. Beyrut'tan Adabeyli Adası'na uzanan yolculuğun finalinde heyecan doruğa ulaştı. Düğün gününde Cihan, yanında karısı İsra ile gelince tüm aile büyük bir şok yaşadı. İsra'nın, Cihan Adabeyli'nin karısı olarak gelişi tüm düzeni değiştirecek ve Adabeyli Adası'nda bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı.

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