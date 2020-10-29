Şeref Sözü dizisi bitiyor mu? Şeref Sözü final bölümü ne zaman?

Show TV'de yayınlanan ve başrolünde Tolgahan Sayışman'ın oynadığı Şeref Sözü dizisi ekranlara veda ediyor.

Başrollerinde Tolgahan Sayışman, Öykü Çelik, Sude Güler, Umut Kurt, Sahra Gümüş gibi isimlerin yer aldığı Şeref Sözü dizisi, geçtiğimiz çarşamba akşamı 3. bölümüyle ekranlara geldi. Ancak dizinin 3. bölümü Total ve AB grubu reytinglerde ilk 10 program arasına giremedi.

FİNAL KARARI ALINDI

Cihan Adabeyli karakterinin hikayesinin anlatıldığı dizi, reytinglerde üst sıraları zorlayamayınca Show TV tarafından yayından kaldırılmasına karar verildi. Şeref Sözü, yayınlanacak 4. bölümle beraber final yapacak.

İDDİALI PRODÜKSİYONU İLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Şeref Sözü dizisi İzmir Dikili'deki Kalem Adası'nda çekiliyordu. Çekimler, dizi için adeta yeniden inşa edilen 480 bin m2’lik bir adada yapılıyordu.



Dizi tarihimizde ilk kez 480 bin m2 büyüklüğünde bir ada dizi platosuna dönüştürülürken, mekanda ‘Şeref Sözü’nün etkileyici hikayesine uygun olarak birçok düzenleme yapılmıştı. Dizinin çekildiği adada iç ve dış mekan olmak üzere 3 bin metrekarelik alan ‘Şeref Sözü’nün dünyasına uygun olarak dekore edilirken, Adabeyli Konağı’nın iç mekanları için adada yer alan turizm tesisi adeta baştan yaratılmıştı.