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Serel Yereli'den doğum günü paylaşımı

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 28.02.2019 09:19 | Son Güncelleme

Bodrum Masalı dizisiyle tanınan ve oyunculuk kariyerine ara vererek müzik çalışmalarına odaklanan Serel Yereli, doğum günü için video yayınladı.

Şimdilerde yurt dışındaki müzik çalışmaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Serel Yereli, 23 yaşına girdi.

Yereli, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak kendi doğum gününü kutladı. Yereli, yaptığı paylaşıma 'İyi ki doğdum 25'e 20'den daha yakın olmak çok güzel bir hismiş' notunu düştü.

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doğum günü serel yereli instagram

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