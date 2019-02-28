Serel Yereli'den doğum günü paylaşımı

Şimdilerde yurt dışındaki müzik çalışmaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Serel Yereli, 23 yaşına girdi.
Yereli, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak kendi doğum gününü kutladı. Yereli, yaptığı paylaşıma 'İyi ki doğdum 25'e 20'den daha yakın olmak çok güzel bir hismiş' notunu düştü.
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