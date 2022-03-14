Serel Yereli'den havuz pozu! Hayranları ateş attı

Oyunculuğu bırakıp şarkıcılık yapmak için İngiltere'ye giden ve orada yaşayan Serel Yereli pozlarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak "Şarkının konusu seks ve cinsellik zaten" diyerek jartiyerli pozlarını paylaşan genç oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli çekimlerden sonra stres attı.

Arkadaşlarıyla havuz keyfi yapan Yereli, Gibi dizisinin popüler repliği "Ben senin yılgın bir hoşgörü ile beni benimsemene mi kaldım" notunu da fotoğraf altına ekledi.

Güzel fiziğini sergileyen Serel Yereli'nin paylaşımına hayranları ateş emojisi yağdırdı.



