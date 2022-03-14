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Serel Yereli'den havuz pozu! Hayranları ateş attı

14.03.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serel Yereli paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak çektiği klipten kareler paylaşınca adından söz ettiren Yereli şarkısının cinsellik üzerine olduğunu söylemişti. İngiltere'de yaşayan oyuncudan şimdi de iddialı bir havuz pozu geldi.

Serel Yereli'den havuz pozu! Hayranları ateş attı

Oyunculuğu bırakıp şarkıcılık yapmak için İngiltere'ye giden ve orada yaşayan Serel Yereli pozlarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak "Şarkının konusu seks ve cinsellik zaten" diyerek jartiyerli pozlarını paylaşan genç oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli çekimlerden sonra stres attı.

Arkadaşlarıyla havuz keyfi yapan Yereli, Gibi dizisinin popüler repliği "Ben senin yılgın bir hoşgörü ile beni benimsemene mi kaldım" notunu da fotoğraf altına ekledi.

Ekran Alıntısı

Güzel fiziğini sergileyen Serel Yereli'nin paylaşımına hayranları ateş emojisi yağdırdı.

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Serel Yereli
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