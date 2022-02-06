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Serel Yereli güneşi görünce poz verdi! "Güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz" demişti!

06.02.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serel Yereli oyunculuğa ara verip müzik kariyerine de odaklanmıştı. İngiltere'ye yerleşen Yereli paylaşımlarıyla beğeni topluyor. Daha önce "Parkta güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz" sözleriyle dikkat çeken Yereli yine güneşi görünce hırkasının önünü açtı ve sütyeniyle poz verdi.

Serel Yereli güneşi görünce poz verdi! "Güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz" demişti!

Bodrum Masalı dizisiyle yıldızı parlayan daha sonra ise şarkıcılık yapmak için oyunculuğa ara veren Serel Yereli paylaşımlarıyla öne çıkıyor. İngiltere'de müzik hayatı için çalışmalar yapan Yereli zaman zaman da yaptığı iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye geldiğinde iddialı pozlarıyla ilgili "Biz böyle parkta güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz, güneşleniyoruz bir problem de çıkmıyor. Kimse kimseye müdahale etmediği için o rahatlığımı sergilemek istiyorum açıkçası" yorumunda bulunmuştu.

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Serel Yereli geçtiğimiz gün de yine güneşi görünce hırkasının önünü açıp köpekle pozlar verdi.

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Sütyeniyle poz vermekten çekinmeyen güzel oyuncuya yorum yağdı. Yereli'nin hayranları pozlarına beğeni yağdırırken "Çok güzelsin" yorumlarını da ihmal etmediler.

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Serel Yereli
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