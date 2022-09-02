Serel Yereli mayosuyla poz verdi! Aleyna Tilki "Bombala" dedi

Şarkıcı olmak için Londra'da eğitim alan Serel Yereli sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkan bir isim. Oyunculuk hayatını yarıda kesip şarkıcılık yapmaya başlayan güzel isim İzmir'de ailesini ziyaret ediyor.

Hem deniz ve güneşin tadını çıkaran hem de yakınlarıyla özlem gideren Serel Yereli'nin son pozlarını dikkat çekti.

Ayna karşısında mayosuyla poz veren Serel Yereli paylaşımına "Ben bir çıtayım" notunu düştü.

ALEYNA TİLKİ'DEN DESTEK

Serel Yereli'ye ilk yorum ise yakın arkadaşı Aleyna Tilki'den geldi. Geçtiğimiz günlerde iç çamaşırlı pozları gündeme gelen Aleyna Tilki arkadaşına destek vererek "Bombalaa kardeeeş" yorumunda bulundu.

Serel Yereli de arkadaşına "Emret gardaşım" diyerek yanıt verdi.



