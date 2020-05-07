Serel Yereli'nin öğrencilik yıllarına ait fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Serel Yereli, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla takipçilerini nostaljik yolculuğa çıkardı.

Serel Yereli

Karantinada eski albümlerini kurcalayan Serel Yereli, bu kez öğrencilik yıllarına gitti.

Okulda öğretmenleriyle çekildiği ve bilgisayar başında oturduğu karelerini paylaşan Serel Yereli, paylaşımına, "Beni sadece İzmir yargılayabilir, gerisi beni ilgilendirmez" notunu düştü.

SEREL YERELİ KİMDİR? Sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflarıyla magazin gündeminden düşmeyen Serel Yereli, oyunculuk kariyerine ara vererek, İngiltere’ye gitmişti. Son olarak ‘One Thing' şarkısına klip çeken ve sosyal medyada olay olan Serel Yereli hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Serel Yereli kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve daha fazlası…

Bodrum Masalı adlı dizide canlandırdığı Alara karakteri ile yıldızı parlayan Serel Yereli, 19 Nisan 1995 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Annesi İngilizce öğretmeni Elif Yereli babası da eski milli hentbolcu Serdar Yereli'dir.

Babasının hentbol federasyonu başkanlığındaki görevinden ötürü çocukluğu değişik ülkelerde geçmiş

Babasını 2011 yılında 16 yaşında iken kaybeden Yereli, Londra’da ortaokulda iken müzikal oyunculuk eğitimine başlamış.

Başarılı oyuncu Grease, Mamma Mia, Bruleskue müzikallerinde başrol oynamış. Şarkı söylemeye 4 yaşında iken başlayan Serel Yereli, anaokulundayken TÜBİTAK tarafından düzenlenen bir yarışmada “Serel'in Uzay Gemisi” adlı projesi ile ödül kazanmış.

2016 yılında yayınlanan Bir Bodrum Masalı adlı dizide, zengin ama mutsuz Alara karakteriyle dikkat çekmişti. Yereli, bu dizi ekrana veda ettikten sonra yurtdışına gitti. Şimdi Londra’da müzik alanında eğitim gören Yereli, oyunculuğu bıraktığını bir gün tesadüfen kendisini görüntüleyen paparazziler aracılığıyla duyurdu.

Nişantaşı’nda arkadaşlarıyla birlikte görüntülenen Serel Yereli “Artık beni çekmenize gerek yok. Oyunculuğu bıraktım” dedi.

Daha önce sosyal medya hesabı Instagram’dan paylaştığı cesur fotoğraflarıyla birçok kez gündeme gelen 24 yaşındaki Serel Yereli, 1.80 metre boyunda, 59 kilo ve Koç burcudur. Serel Yereli ayrıca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca olmak üzere tam 4 dil bilmektedir.