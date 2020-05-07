MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Serel Yereli'nin öğrencilik yıllarına ait fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Serel Yereli'nin öğrencilik yıllarına ait fotoğrafı sosyal medyayı salladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2020 10:37 | Son Güncelleme

Londra'da yaşayan ve yaptığı her paylaşımla gündem olan oyuncu Serel Yereli (25), öğrencilik yıllarına ait fotoğraflarını sevenleriyle paylaştı.

Serel Yereli, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla takipçilerini nostaljik yolculuğa çıkardı.

Serel Yereli

Karantinada eski albümlerini kurcalayan Serel Yereli, bu kez öğrencilik yıllarına gitti.
Okulda öğretmenleriyle çekildiği ve bilgisayar başında oturduğu karelerini paylaşan Serel Yereli, paylaşımına, "Beni sadece İzmir yargılayabilir, gerisi beni ilgilendirmez" notunu düştü.

SEREL YERELİ KİMDİR?

SEREL YERELİ KİMDİR?
Sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflarıyla magazin gündeminden düşmeyen Serel Yereli, oyunculuk kariyerine ara vererek, İngiltere’ye gitmişti. Son olarak ‘One Thing' şarkısına klip çeken ve sosyal medyada olay olan Serel Yereli hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Serel Yereli kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve daha fazlası…
Bodrum Masalı adlı dizide canlandırdığı Alara karakteri ile yıldızı parlayan Serel Yereli, 19 Nisan 1995 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Annesi İngilizce öğretmeni Elif Yereli babası da eski milli hentbolcu Serdar Yereli'dir.
Babasının hentbol federasyonu başkanlığındaki görevinden ötürü çocukluğu değişik ülkelerde geçmiş
Babasını 2011 yılında 16 yaşında iken kaybeden Yereli, Londra’da ortaokulda iken müzikal oyunculuk eğitimine başlamış.
Başarılı oyuncu Grease, Mamma Mia, Bruleskue müzikallerinde başrol oynamış. Şarkı söylemeye 4 yaşında iken başlayan Serel Yereli, anaokulundayken TÜBİTAK tarafından düzenlenen bir yarışmada “Serel'in Uzay Gemisi” adlı projesi ile ödül kazanmış.
2016 yılında yayınlanan Bir Bodrum Masalı adlı dizide, zengin ama mutsuz Alara karakteriyle dikkat çekmişti. Yereli, bu dizi ekrana veda ettikten sonra yurtdışına gitti. Şimdi Londra’da müzik alanında eğitim gören Yereli, oyunculuğu bıraktığını bir gün tesadüfen kendisini görüntüleyen paparazziler aracılığıyla duyurdu.
Nişantaşı’nda arkadaşlarıyla birlikte görüntülenen Serel Yereli “Artık beni çekmenize gerek yok. Oyunculuğu bıraktım” dedi.
Daha önce sosyal medya hesabı Instagram’dan paylaştığı cesur fotoğraflarıyla birçok kez gündeme gelen 24 yaşındaki Serel Yereli, 1.80 metre boyunda, 59 kilo ve Koç burcudur. Serel Yereli ayrıca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca olmak üzere tam 4 dil bilmektedir.
Serel Yereli’nin oynadığı diziler: Bodrum Masalı / Alara – 2016
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Tecavüz, cinsel istismar...' Üvey baba kabusu

'Tecavüz, cinsel istismar...' Üvey baba kabusu

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge

Koronavirüs hastası bebeğini doğurduktan 3 gün sonra öldü

Koronavirüs hastası bebeğini doğurduktan 3 gün sonra öldü

Bekçiye sopalı saldırı iddiası! Vurularak durduruldu

Bekçiye sopalı saldırı iddiası! Vurularak durduruldu

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den yeni açıklama: Virüs affetmiyor

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den yeni açıklama: Virüs affetmiyor

Türk lirasına saldırılar sürüyor

Türk lirasına saldırılar sürüyor

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Nur Yerlitaş'ın mezarında yaptığı paylaşımla tepki çekti

Nur Yerlitaş'ın mezarında yaptığı paylaşımla tepki çekti

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Küçük Zeyno büyüdü! Köşe yazarı oldu

Küçük Zeyno büyüdü! Köşe yazarı oldu

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeşim Salkım'dan Gülben Ergen'i kızdıracak sözler!

Kavga yeniden alevlendi! Olay açıklamalar

Cara Delevingne ve Ashley Benson ayrıldı

Nişanlanmışlardı! Büyük aşk bitti

Aslıhan Karalar: Mantı açtım, dolma sardım

'Mantı açtım, dolma sardım' dedi ve ekledi...

Ümit Karan: Benim ilacım soğan ve sarımsak

'Benim ilacım soğan ve sarımsak'

Sinem Kobal hamile mi? Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek mi bekliyor?

Ünlü çiftten müjdeli haber!

Netflix'in dizi çekimlerine geri dönüş planı! Oyuncuların yakınlaştığı sahneler olmayacak

Netflix'in flaş karar! O sahneler olmayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.