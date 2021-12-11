Serel Yereli süper minisiyle cama çıktı! Gören şaştı kaldı

Bodrum Masalı dizisinde Şevval Sam ve Timuçin Esen’le birlikte kamera karşısına geçen Serel Yereli, oyunculuğu bırakarak İngiltere’ye yerleşmişti. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan genç isim, dikkat çeken paylaşımlar yaparak adından söz ettiriyor. Serel Yereli, son olarak siyah süper mini elbisesiyle cama çıkarak poz verdi.

Serel Yereli fotoğrafını, “Sanat toplum içindir” notuyla paylaştı. Güzel yıldızın fotoğrafı on binlerce beğeni toplarken, fotoğrafın altına yüzlerce övgü dolu yorum geldi. 2016-2017 yılları arasında yayınlanan 'Bodrum Masalı' dizisinde 'Alara' karakterine hayat veren Serel Yereli, oyunculuğu bırakıp, İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşmişti. Yereli, burada müzik eğitimi alıyor.

