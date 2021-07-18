MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seren Serengil, 21 yıldır kızını arayan acılı anneye verdiği cevapla görenleri şoke etti

Seren Serengil, 21 yıldır kızını arayan acılı anneye verdiği cevapla görenleri şoke etti

18.07.2021 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı ve söylediği her şeyle olay olan Seren Serengil, şimdi de Instagram sayfasında 21 yıldır kızını arayan acılı bir anneye verdiği cevapla olay oldu.

Seren Serengil, 21 yıldır kızını arayan acılı anneye verdiği cevapla görenleri şoke etti

Kilo vermek istediği için defalarca bıçak altına yatarak hayatını tehlikeye atan Seren Serengil, son günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı photoshop’lu fotoğraflarla gündeme geliyordu.

Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde bir fotoğrafının altında kayıp kızını aradığını söyleyen kadına ilginç bir yanıt verdi. Serengil'in bu yanıtı ise sosyal medyada olay oldu.

“KENDİNİZDEN KÖTÜ DURUMDAKİLERİ DÜŞÜNÜN”

21 yıldır kayıp kızı Gözde’yi arayan Nurgül Karamert, Seren Serengil’in fotoğrafına yorum yaparak destek bekledi. Yorumu yanıtsız bırakmayan Seren Serengil’in sözleri ise olay oldu.

haber

Seren Serengil acılı anneye, “Canımsınız çok üzgünüm ama şöyle bir düşünün sizin aradığınız bulmayı ümit ettiğiniz ve bulabilme umudunuz olan bir kızınız var... peki o güzel kıza isteyip de hiç sahip olamayanlar ne yapsın bir onu düşünün her zaman kendinizden daha iyi durumda olanları değil kötüleri de düşünün... keşke kızım olsa da bütün dünyada onu arasam diyen çok insan vardır ben dahil. İyi şeyleri düşünün Allah yardım edecek sizin hayrınıza olan her şey için edecek.” dedi.

haber2

Seren Serengil’in bu yorumu takipçilerini ikiye böldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erkan Petekkaya'yı öfkelendiren Acun Ilıcalı sorusu! "O mikrofonu alır sana ne yaparım biliyor musun?"Erkan Petekkaya'yı öfkelendiren Acun Ilıcalı sorusu! "O mikrofonu alır sana ne yaparım biliyor musun?"
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
Yaprak dökümü sürüyor! Ayrılığı böyle duyurduYaprak dökümü sürüyor! Ayrılığı böyle duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Kaş yapayim derken goz cikarmis resmen…

En Çok Okunan Haberler

Aşı olmayana kısıtlama yolda! Maç, konser, sinema, düğün...

Aşı olmayana kısıtlama yolda! Maç, konser, sinema, düğün...

Ghezzal ile anlaşma sağlandı!

Ghezzal ile anlaşma sağlandı!

Bakan Koca kritik tabloyu paylaştı: Vaka sayısı 8 bine yaklaştı

Bakan Koca kritik tabloyu paylaştı: Vaka sayısı 8 bine yaklaştı

Yüzlerce kişinin gözleri önünde tekme tokat kavga

Yüzlerce kişinin gözleri önünde tekme tokat kavga

Marmara'daki müsilajdan eser kalmadı!

Marmara'daki müsilajdan eser kalmadı!

Başsavcılık'tan Ümitcan Uygun açıklaması

Başsavcılık'tan Ümitcan Uygun açıklaması

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Mini taytıyla amuda kalkıp poz verdi! Sonrası çok talihsiz...

Mini taytıyla amuda kalkıp poz verdi! Sonrası çok talihsiz...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

51 yaşındaki oyuncudan bikinili pozlar

51 yaşındaki oyuncudan bikinili pozlar

Sütyensiz transparanıyla poz verdi! Hayranları çıldırdı

Sütyensiz transparanıyla poz verdi! Hayranları çıldırdı

Zengin sevgilisiyle barıştı! Yeni mottosunu paylaştı

Zengin sevgilisiyle barıştı! Yeni mottosunu paylaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.