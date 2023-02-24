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Seren Serengil acı haberi duyurdu! ''İkinci babam, canımın içi beni bırakıp gitti''

24.02.2023 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seren Serengil, ikinci babam dediği menajeri İzzet Aral'ı kaybettiğini duyurdu. Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan Serengil duygusal bir veda mesajı yayınladı. Ünlü isim, “Canımın içi, hayatım, neşe kaynağım, ikinci babam, 24 yıllık menajerim İzzet Aral’ı kaybettik” ifadelerini kullandı.

Seren Serengil acı haberi duyurdu! ''İkinci babam, canımın içi beni bırakıp gitti''

Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, 24 yıllık menajeri İzzet Aral’ın vefat ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Aral’ın ardından duygusal bir veda mesajı yazan Serengil, “İkinci babamı kaybettim” ifadelerini kullandı.

''YAPAYALNIZ KALDIM''

Seren Serengil İzzet Aral ile birlikte paylaştığı fotoğrafın altına şu sözleri not düştü:

“Canımın içi, Hayatım neşe kaynağım… İkinci babam, 24 yıllık menajerim İzzet Aral’ı kaybettik.. Beni bırakıp gitti. Yapayalnız kaldım o benim o kadar çok şeyimdi ki.. Doyamadığım babam. Dert ortağım hayatımın enerjisi neşe kaynağımdı.. Bir yarım gitti artık kolum kanadım gitti.. Ben şimdi kiminle uğraşacağım, kiminle dans edeceğim. Yazları tatillere kiminle gidiceğim? Söylesene niye yalnız bıraktın beni hani herkes gider sen kalırdın? Niye öksüz bıraktın beni Niye sensiz bıraktın beni.. Ben şimdi napıcam izzet bey sensiz ne yapacağım?”

seren serengil paylaşım

ÜNLÜ İSİMLERDEN MESAJ YAĞDI

Serengil'in bu paylaşımın ardından ünlü isimler taziye mesajları yayınladılar. İşte o mesajlardan bazıları:

  • Ali Eyüboğlu: İzzet beyin mekanı cennet olsun. Rabbim ailesine ve sana sabır versin.

  • Demet Şener: Allah rahmet eylesin canım benim başınız sağ olsun.

  • Petek Dinçöz: Allah rahmet eylesin ışıklarla uyusun.

  • Ebru Destan: Ah ya öyle üzüldüm ki… Mekanı cennet olsun… Ne acı dost kaybı. Zor zamanlardan geçiyoruz

  • Şebnem Sungur: Ahh İzzet Bey. Mekanı cennet olsun. Sabırlar dilerim Serencim
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Seren Serengil sosyal medya

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