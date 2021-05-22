Seren Serengil alay konusu oldu! Takipçilerinin gözünden kaçmadı

Yaşadığı aşklar kadar magazinsel kavgalarıyla da bir türlü gündemden düşmeyen 50 yaşındaki Seren Serengil, Maldiv tatili sırasında çekildiği fotoğraflar üzerinden yaptığı oynamalar nedeniyle sosyal medyada alay konusu haline geldi.

SEVGİLİSİYLE MALDİVLER'E GİTTİ

Şimdilerde moral depolamaya çalışan Serengil, geçtiğimiz hafta sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile Maldivler'e gitti. 1.8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından her anını takipçileriyle paylaşan 50 yaşındaki Seren Serengil, yeni çektirdiği fotoğrafları da sevenlerinin beğenisine sundu.

BAŞARISIZ PHOTOSHOP SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Mayo ve ayakkabı üretimi yapmaya başlayan Serengil, kendi ürünlerinin mankenliğini yapıyor. Serengil, mayolu fotoğraflarını sosyal medya hesabı Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.Sosyal medya kullanıcıları, Serengil'in üzerindeki salıncağın ipinin bacağına girdiğini belirterek, photoshop işleminin başarısız olduğunu söyledi.





