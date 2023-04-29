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Seren Serengil "Beni aldattı" dediği sevgilisiyle aşk tazeledi! Takipçisine verdiği cevapla şaşırttı

29.04.2023 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde 4 yıllık ilişkisini bitiren Seren Serengil, Mustafa Rahman Tohma ile barıştı. Birlikte tatile çıkan ünlü çiftten tatil kareleri geldi. Serengil, fotoğraflarının altına yapılan yoruma verdiği cevapla herkesi şaşırttı.

Seren Serengil "Beni aldattı" dediği sevgilisiyle aşk tazeledi! Takipçisine verdiği cevapla şaşırttı

Seren Serengil, dört yıldır birliktelik yaşadığı ve zor günlerini birlikte atlattığı Mustafa Rahman Tohma'dan "Beni aldattı" diyerek ayrılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde barışan çift, baş başa tatile çıktı ve aşk tazeledi. Mustafa Rahman Tohma, sevgilisiyle çektirdiği kareyi, "Aşk" notuyla Instagram'dan paylaştı.

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Serengil bir takipçisinin, "Ah Seren Hanım bir yanlış anlaşılma olduğu belliydi. Allah sizi korusun" yorumuna, "Mustafa tarafından evet kadın tarafından değil; onunkini gayet doğru anladım. Neyse uzaklaştırdık bütün sinekleri" diye cevap verdi.

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Seren Serengil mustafa rahman tohma ele tohma mustafa rahman

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