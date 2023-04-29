Seren Serengil "Beni aldattı" dediği sevgilisiyle aşk tazeledi! Takipçisine verdiği cevapla şaşırttı

Seren Serengil, dört yıldır birliktelik yaşadığı ve zor günlerini birlikte atlattığı Mustafa Rahman Tohma'dan "Beni aldattı" diyerek ayrılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde barışan çift, baş başa tatile çıktı ve aşk tazeledi. Mustafa Rahman Tohma, sevgilisiyle çektirdiği kareyi, "Aşk" notuyla Instagram'dan paylaştı.

Serengil bir takipçisinin, "Ah Seren Hanım bir yanlış anlaşılma olduğu belliydi. Allah sizi korusun" yorumuna, "Mustafa tarafından evet kadın tarafından değil; onunkini gayet doğru anladım. Neyse uzaklaştırdık bütün sinekleri" diye cevap verdi.





